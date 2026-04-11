Украинцы массово возвращаются домой на Пасху: где на границе образовались очереди
Во Львовской области, на польско-украинской границе, образовались очереди автомобилей и автобусов.
На утро субботы, 11 апреля, во Львовской области наблюдаются очереди на границе с Польшей. В преддверии Пасхи транспорт накопился на въезд в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
На въезд в Украину наибольшие очереди фиксируют на пунктах пропуска:
«Угринов» — 10 легковых автомобилей;
«Краковец» — 60 авто;
«Шегини» — 70 авто.
Кроме того, зафиксировано накопление автобусов на въезд:
на КПП «Краковец» — 6 автобусов;
на КПП «Шегиня» — 10 автобусов.
В Госпогранслужбе отмечают, что на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. По направлению выезда из Украины накопления транспортных средств нет.
Пересечение границы — последние новости
С 10 апреля заработали новые правила пересечения границы с ЕС. Цифровая система въезда-выезда (Entry/Exit System — EES) предусматривают обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе и для украинцев.
Соседняя Польша планирует построить электронный барьер на границе с Украиной Решение о возведении электронного барьера было принято с учетом роста угрозы из-за российско-украинской войны.