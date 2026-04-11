ТСН в социальных сетях

Украина
Украинцы массово возвращаются домой на Пасху: где на границе образовались очереди

Во Львовской области, на польско-украинской границе, образовались очереди автомобилей и автобусов.

Елена Капник
Очереди на границе.

Очереди на границе. / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На утро субботы, 11 апреля, во Львовской области наблюдаются очереди на границе с Польшей. В преддверии Пасхи транспорт накопился на въезд в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На въезд в Украину наибольшие очереди фиксируют на пунктах пропуска:

  • «Угринов» — 10 легковых автомобилей;

  • «Краковец» — 60 авто;

  • «Шегини» — 70 авто.

Кроме того, зафиксировано накопление автобусов на въезд:

  • на КПП «Краковец» — 6 автобусов;

  • на КПП «Шегиня» — 10 автобусов.

В Госпогранслужбе отмечают, что на других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным. По направлению выезда из Украины накопления транспортных средств нет.

С 10 апреля заработали новые правила пересечения границы с ЕС. Цифровая система въезда-выезда (Entry/Exit System — EES) предусматривают обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе и для украинцев.

193
