ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
894
Время на прочтение
1 мин

Украинцы массово возвращаются с Польши: в ГПС сказали, есть ли ажиотаж на границе

На польско-украинской границе зафиксированы очереди.

Автор публикации
Анастасия Павленко
На некоторых пунктах пропуска есть очереди

На границе между Польшей и Украиной наблюдается оживление движения. Украинские граждане начинают активно возвращаться домой в преддверии грядущих праздников, что привело к формированию очередей на популярных пунктах пропуска.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что происходит.

«За вчера границу пересекло уже 107 тысяч граждан и преимущество шли на въезд в Украину. Опять же только отдельные направления имели преимущественную нагрузку. Это пункты пропуска „Шегини“, „Краковец“, „Рава-Русская“, где и по состоянию на утро также сохраняются очереди. Другие пункты пропуска на границе с Польшей имеют гораздо меньшую нагрузку и значительно меньшие очереди», — сказал он.

Напомним, Минразвития Украины обновило систему «єЧерга» для автобусов коротких маршрутов. Теперь количество мест в очереди соответствует количеству пересечений границы в сутки, что упрощает бронирование и планирование рейсов для перевозчиков и пассажиров.

Дата публикации
Количество просмотров
894
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie