Украинцы массово возвращаются с Польши: в ГПС сказали, есть ли ажиотаж на границе

На некоторых пунктах пропуска есть очереди

Реклама

На границе между Польшей и Украиной наблюдается оживление движения. Украинские граждане начинают активно возвращаться домой в преддверии грядущих праздников, что привело к формированию очередей на популярных пунктах пропуска.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что происходит.

«За вчера границу пересекло уже 107 тысяч граждан и преимущество шли на въезд в Украину. Опять же только отдельные направления имели преимущественную нагрузку. Это пункты пропуска „Шегини“, „Краковец“, „Рава-Русская“, где и по состоянию на утро также сохраняются очереди. Другие пункты пропуска на границе с Польшей имеют гораздо меньшую нагрузку и значительно меньшие очереди», — сказал он.

Реклама

Напомним, Минразвития Украины обновило систему «єЧерга» для автобусов коротких маршрутов. Теперь количество мест в очереди соответствует количеству пересечений границы в сутки, что упрощает бронирование и планирование рейсов для перевозчиков и пассажиров.