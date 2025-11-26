Украинцы массово выбирают вакансии с бронированием: где их больше всего и какая зарплата

Работа / © Getty Images

Реклама

Возможность бронирования работников от мобилизации явилась критически важным фактором для соискателей работы. Аналитики фиксируют стремительный рост предложения таких вакансий: за последний год их количество увеличилось в 8 раз. Спрос со стороны работодателей и соискателей сосредоточен преимущественно в сфере рабочих профессий, которые важны для поддержки украинской экономики.

Об этом сообщает данные OLX Работа.

Прыжок предложения на рынке труда

Наиболее заметный рост предложения вакансий с бронированием произошел в категории «Производство, рабочие специальности» (в разделе «Другое»). Здесь количество объявлений выросло в 11 раз. Это касается таких профессий, как пилорамщики, операторы станков, электричества, повара и заправщики.

Реклама

Также значительно увеличилось количество предложений на популярные вакансии:

Разнорабочий (рост в 18 раз ).

Продавец (рост в 13 раз ).

Строитель (рост в 9 раз ).

Грузчик (рост в 8 раз ).

Водитель (рост в 5 раз).

Читайте также Кто зарабатывает в Украине до 60 тысяч гривен без диплома: топ профессий

Спрос соискателей: отзывов стало в 16 раз больше

Спрос на работу с возможностью бронирования также быстро взлетел. Если сравнивать октябрь 2025 с октябрем 2024, общее количество отзывов на такие вакансии в Украине выросло в 16 раз — от десятков до сотен и тысяч.

Наиболее востребованными среди соискателей стали:

Продавец (количество отзывов выросло в 66 раз ).

Разнорабочий (количество отзывов выросло в 38 раз ).

Строитель (количество отзывов выросло в 9 раз ).

Водитель (количество отзывов выросло в 8 раз ).

Грузчик (количество отзывов выросло в 7 раз).

Регионы-лидеры и самые высокие зарплаты

В октябре 2025 года наибольшее количество вакансий с бронированием зафиксировано в Киевской области (около 2 тысяч). Значительный объем предложений был также в Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях (от 300 до 700).

Реклама

Самые высокие медианные зарплаты по таким вакансиям предлагали в:

Ивано-Франковской области — 40 тыс. грн.

Херсонской и Тернопольской — 35 тыс. грн.

Киевской — 33,4 тыс. грн.

Аналитики заключают, что рынок стремительно развивается, фокусируясь на рабочих специальностях, где сохраняются конкурентные зарплаты. А лидерами по предложению и высокими зарплатами Киевщина и западные области.

Напомним, в начале этого года на украинском рынке труда сложилась благоприятная для соискателей ситуация: работодатели стали гораздо активнее искать специалистов, чем сами работники готовы предлагать свои услуги.

Ранее сообщалось, жителям разных регионов Украины понадобится от одного до девяти лет, чтобы накопить средства на собственное жилье, откладывая в то же время всю свою зарплату. Такой вывод сделали эксперты на основе сравнения средней зарплаты за август со стоимостью жилья в этот период.