Украинцы массово выезжают за границу: в ГПСУ объяснили ситуацию

Реальная статистика свидетельствует о снижении пассажиропотока

В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика отчетливо показывает, что началось понижение пассажиропотока.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа», — сказал Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. По его данным, пассажиропоток наименьший за последние три месяца.

«В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обеих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже по выходным пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы», — добавил Демченко.

Ранее сообщалось, что заявления британского издания The Telegraph о массовом выезде мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины не отражают реального положения вещей. Речь идет о цифре около 100 тысяч человек, якобы покинувших страну за последние два месяца.

НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.