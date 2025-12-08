- Дата публикации
Украинцы массово выезжают за границу: в ГПСУ объяснили ситуацию
С сентября пассажиропоток начал снижаться. Если в августе границу пересекли около 4,4 млн человек, то в ноябре этот показатель составлял уже около 2,6 млн человек.
В Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика отчетливо показывает, что началось понижение пассажиропотока.
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа», — сказал Андрей Демченко.
Представитель ГПСУ пояснил, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась. По его данным, пассажиропоток наименьший за последние три месяца.
«В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обеих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже по выходным пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы», — добавил Демченко.
Ранее сообщалось, что заявления британского издания The Telegraph о массовом выезде мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины не отражают реального положения вещей. Речь идет о цифре около 100 тысяч человек, якобы покинувших страну за последние два месяца.
НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.