Украинцы меняют мнение о "замораживании" фронта: свежие данные КМИС, которые могут вас удивить

Более половины граждан Украины (53%) занимают твердую позицию относительно территориальной целостности, выступая против любых уступок агрессору. В то же время, социологи фиксируют заметный рост количества людей, которым трудно однозначно ответить на этот вопрос.

Такие результаты нового опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отношение к территориальным потерям

Согласно данным исследования, по состоянию на начало 2026 года (по сравнению с октябрем 2025-го) ситуация выглядит так:

Категорически против уступок: 53% (показатель почти не изменился, было 54%).

Готовы к определенным потерям: 33% (наблюдается снижение с 38%).

Не определились: доля выросла почти вдвое — с 8% до 14%.

Официальное признание оккупированных земель

На вопрос о возможности юридического признания отдельных территорий частью РФ большинство украинцев (58%) отвечают отказом. Количество тех, кто готов принять такой сценарий, остается стабильным — 25%.

Однако социологи отмечают, что количество категорических оппонентов этой идеи уменьшилось (с 67% до 58%). Это произошло не из-за перехода в лагерь сторонников уступок, а из-за роста неопределенности (с 9% до 17%).

Замораживание фронта и контроль над территориями

Украинцы остаются непоколебимыми в вопросе территорий, которые сейчас подконтрольны Киеву: 66% категорически исключают возможность их передачи России. Только 18% респондентов предполагают такой вариант.

Относительно сценария «замораживания» линии фронта без официального признания аннексии:

40% опрошенных готовы поддержать такой подход (показатель вырос с 35% в октябре);

50% выступают категорически против (в октябре таковых было 56%).

Социологи отмечают, что готовность к «заморозке» несколько возросла по сравнению с осенью, однако она все еще остается ниже, чем была в мае-июне 2025 года.

Ранее издание Sky News прогнозировало болезненные уступки Украины ради соглашения о мире.