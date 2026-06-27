Украинцы могут лишиться 2000 гривен уже через несколько дней: Минздрав выпустило срочное предупреждение

Финансовая помощь

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Украинцы, получившие 2000 гривен государственной поддержки за участие в программе «Скрининг здоровья 40+» до 1 мая 2026 года, могут лишиться этих средств уже через несколько дней, если не успеют ими воспользоваться.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В ведомстве подчеркнули, что оплатить медицинские услуги необходимо не позднее 30 июня включительно. По истечении этого срока неиспользованные средства будут автоматически списаны и вернутся в государственный бюджет.

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Министерство рекомендует участникам программы, которые ещё не использовали средства, заранее выбрать медицинское учреждение, связаться с ним и записаться на обследование.

В то же время в Минздраве напомнили, что с 1 мая 2026 года механизм участия в программе был изменен. Отныне граждане в возрасте от 40 лет могут подавать заявки в любое удобное время через приложение «Дія» или в центрах предоставления административных услуг, не дожидаясь истечения 30 дней после дня рождения.

Для тех, кто получил 2000 гривен после 1 мая, установлен новый срок использования средств — два месяца с момента их зачисления. Если деньги не будут потрачены в течение этого времени, они также автоматически вернутся в государственный бюджет.

Программа «Скрининг здоровья 40+» предусматривает комплексное обследование для своевременного выявления сердечно-сосудистых заболеваний, оценки рисков развития сахарного диабета и проверки состояния психического здоровья.

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По данным Министерства здравоохранения, заявки на получение средств для участия в программе уже подали более одного миллиона украинцев в возрасте от 40 лет, а пройти обследование можно в 2227 медицинских учреждениях по всей стране.

Выплаты украинцам в 2026 году — последние новости

Напомним, что в июле украинцы, потерявшие близких в результате российской агрессии, могут получить дополнительные социальные гарантии. Государство предусмотрело повышенный уровень минимальной пенсии для таких семей в качестве формы финансовой поддержки и чествования памяти погибших защитников.

Кроме того, в июле некоторые украинцы могут рассчитывать на пенсионные выплаты, превышающие средний размер пенсии. Для отдельной категории граждан государство гарантирует ежемесячное обеспечение в размере свыше 20 тыс. грн.

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