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Украинцы могут остаться без мобильной связи во время тревог: предложение уже на столе в Раде
В Раде рассматривают идею временного отключения мобильной связи во время воздушных тревог. Решение еще не принято.
Украина изучает технические возможности временной блокировки мобильной связи во время воздушных тревог, чтобы предотвратить использование российскими оккупантами SIM-карт для наведения ударов.
Об этом сообщил нардеп, член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в эфире «Киев24».
В Комитете по нацбезопасности пока рассматривают возможность отключения мобильной связи, однако окончательное решение не принято.
«Если соответствующее решение будет принято и мобильные операторы пойдут на встречу как раз потребностям сектора безопасности обороны, потому что, действительно, использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения — это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически», — заявил нардеп.
Он добавил, что операторы могут обнаруживать подозрительную активность — например, когда карта перемещается на большой скорости или необычным маршрутом. Такие карты блокируются автоматически.
Напомним, ранее военный и специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов заявил, что в Украине рассматривают новую тактику борьбы с российскими дронами-камикадзе «Шахед» — речь идет о возможности временного отключения мобильной связи на траектории их движения.
По его словам, этот вариант только обсуждается и не будет внедрен повсеместно — только на отдельных направлениях, чтобы полностью лишить врага возможности связи.
Ранее в соцсетях ходили слухи о якобы введении отключений мобильной связи во время воздушных атак. Впрочем, официальные структуры неоднократно опровергали эти утверждения. Так, народный депутат Александр Федиенко заверил: пока никакого отключения связи во время тревог в Украине не планируется.
«Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут», — добавил нардеп.