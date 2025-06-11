Украинцы могут остаться без мобильной связи во время тревог: предложение уже на столе в Раде

Мобильная связь

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Украина изучает технические возможности временной блокировки мобильной связи во время воздушных тревог, чтобы предотвратить использование российскими оккупантами SIM-карт для наведения ударов.

Об этом сообщил нардеп, член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в эфире «Киев24».

В Комитете по нацбезопасности пока рассматривают возможность отключения мобильной связи, однако окончательное решение не принято.

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«Если соответствующее решение будет принято и мобильные операторы пойдут на встречу как раз потребностям сектора безопасности обороны, потому что, действительно, использование врагом мобильных SIM-карт для донаведения своих средств поражения — это достаточно серьезная проблема, которая решается как технически, так и юридически», — заявил нардеп.

Он добавил, что операторы могут обнаруживать подозрительную активность — например, когда карта перемещается на большой скорости или необычным маршрутом. Такие карты блокируются автоматически.

Напомним, ранее военный и специалист по РЭБ-системам ВСУ Сергей Бескрестнов заявил, что в Украине рассматривают новую тактику борьбы с российскими дронами-камикадзе «Шахед» — речь идет о возможности временного отключения мобильной связи на траектории их движения.

По его словам, этот вариант только обсуждается и не будет внедрен повсеместно — только на отдельных направлениях, чтобы полностью лишить врага возможности связи.

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Ранее в соцсетях ходили слухи о якобы введении отключений мобильной связи во время воздушных атак. Впрочем, официальные структуры неоднократно опровергали эти утверждения. Так, народный депутат Александр Федиенко заверил: пока никакого отключения связи во время тревог в Украине не планируется.

«Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут», — добавил нардеп.