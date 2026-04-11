Украинцы могут остаться без земли из-за долгов на коммуналку: эксперты объяснили, кому это грозит

В Украине за долги по коммуналке могут отобрать земельные паи. Если владелец игнорирует счета и отказывается платить, исполнительная служба имеет право наложить арест на землю и выставить ее на торги для погашения задолженности.

О том, что может взыскать исполнительная служба с должника на закрытие долга, рассказал директор «Ривнетеплоэнерго» Александр Ющук, пишет ua.news.

По словам Александра Ющука, задолженность потребителей перед предприятием достигла почти 240 миллионов гривен. Из-за таких критических сумм компания вынуждена задействовать все законные механизмы для возврата денег.

Обычно дело передают в суд, если клиент игнорирует условия договора и не гасит долги добровольно. На основании судебного решения исполнители имеют право заблокировать счета неплательщика, однако иногда приходится идти на более радикальные шаги.

Ющук отмечает, что в юридической практике уже есть случаи, когда из-за коммунальных долгов у владельцев изымали даже земельные паи. Руководитель предприятия отметил, что исполнительная служба имеет законные полномочия на такие действия.

Какое имущество можно потерять из-за долгов за коммуналку

Согласно закону «Об исполнительном производстве», должника могут даже выселить из единственной квартиры. Если сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат (172 940 тысяч гривен), человек может потерять долг над головой.

В случаях, когда долг не дотягивает до этого предела, под удар попадает другое имущество. Государственная или частная исполнительная служба может арестовать и продать машину, дачу, дополнительную недвижимость или земельные участки, в частности паи.

Кроме счетов и денег на карточках, также должникам могут блокировать зарплату, а часть из ежемесячной выплаты сразу отчислять на погашение долга.

Как объясняет адвокат Владислав Зайцев, на время действия военного положения и в течение месяца после его отмены введен особый режим. В частности, сейчас действует мораторий, который запрещает отбирать жилье или другую недвижимость за долги по потребительским кредитам.

«На период военного положения кредитор не может реализовать свои права на приобретение жилья должника, его продажу или выставление на электронный аукцион», — отметил адвокат.

В свою очередь эксперты рекомендуют не доводить дело до суда, а договариваться о реструктуризации. Это позволит выплачивать долг частями и сохранить право собственности на землю и недвижимость даже при наличии большой задолженности.

Напомним, в Украине заработает автоматизированная система, которая мгновенно будет блокировать операции по отчуждению имущества должника,а после выплаты долга самостоятельно снимать все ограничения без участия гражданина. При этом неприкосновенность единственного жилья сохраняется, а взыскание возможно только по решению суда.

Между тем в Киеве на проспекте Романа Шухевича из-за многолетних долгов за коммуналку и затопления соседей выставили на аукцион единственное жилье 76-летнего пенсионера — квартиру площадью 40,6 кв. м, стартовая цена которой превышает один миллион гривен. Несмотря на общее правило о неприкосновенности единственного жилья, в исключительных случаях по решению суда его могут продать для погашения задолженности, а остаток средств вернуть владельцу

