Украинцы могут получить высшее образование за счет ваучеров от службы занятости. Как это работает?

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Государственный ваучер выдается единовременно и дает право на обучение по определенному перечню профессий и специальностей. Его стоимость составляет до 30 280 гривен: этого достаточно, чтобы покрыть большую часть расходов на обучение.

Если сумма превышает этот предел, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке работодателя. Чтобы воспользоваться возможностью обучения по ваучеру, необходимо обратиться в центр занятости или подать онлайн заявку на сайте Государственной службы занятости. После получения документа абитуриент выбирает образовательную программу, после чего, на общих или льготных условиях, вступает в вуз.

Воспользоваться правом на обучение по государственному ваучеру могут украинцы, уже имеющие диплом и опыт работы, но стремящиеся овладеть новой профессией или изменить карьерный путь. Программа рассчитана на тех, кто имеет не менее 15 лет страхового стажа и достиг 45-летнего возраста, а также на ветеранов, внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших в результате войны — из-за ранения, потери работы или вынужденного перемещения.

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Важно: ваучер кажется только тем, кто не состоит на учете как безработный, и имеет образование не ниже профессионально-технического уровня.

Первый частный горно-металлургический вуз Метинвест Политехника также присоединился к национальной программе поддержки, и предлагает получить актуальные технические специальности по ваучеру на обучение от Государственной службы занятости. Это возможность для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, пострадавших от войны и людей с опытом работы получить новую профессию или переквалифицироваться за государственный счет.

Также в этом году Метинвест Политехника упростил процедуру вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта «Сердце Азовстали» и сотрудников Метинвеста уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Как известно, университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.