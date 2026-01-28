Украинцы могут становиться на военный учет без ТЦК и медосмотра — что известно

Резерв+ позволяет встать на учет дистанционно, даже из-за границы / © armyinform.com.ua

Министерство обороны Украины ввело возможность автоматического взятия на военный учет через приложение "Резерв+". Теперь граждане могут встать на учет дистанционно — без посещения территориальных центров комплектования и без прохождения медицинского осмотра, в том числе и за границей.

Об этом Министерство обороны сообщило 28 января.

Кто может воспользоваться новой функцией

Воспользоваться новой услугой могут как юноши 2009 года рождения (до 31 июля), так и мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, ранее не состоящие на военном учете и имеющие биометрический документ.

Чтобы стать на учет, необходимо:

установить или обновить приложение Резерв+;

пройти авторизацию;

выбрать опцию «Встать на учет»;

получить персональный Резерв ID в приложении.

В Минобороны уточняют, что сервис доступен только для лиц, становящихся на военный учет впервые.

Напомним, в условиях мобилизации в Украине недавно ряд юристов, опираясь на истории своих клиентов, предположили, что уже в ближайшее время ТЦК будут выписывать меньше бумажных повесток по сравнению с сообщениями, которые в большом количестве будут поступать военнообязанным в электронном виде.

Также специалисты объяснили, кого не смогут оштрафовать за устаревшие данные в ТЦК