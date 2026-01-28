- Дата публикации
Украинцы могут становиться на военный учет без ТЦК и медосмотра — что известно
Минобороны ввело онлайн-взятие на военный учет через приложение Резерв+.
Министерство обороны Украины ввело возможность автоматического взятия на военный учет через приложение "Резерв+". Теперь граждане могут встать на учет дистанционно — без посещения территориальных центров комплектования и без прохождения медицинского осмотра, в том числе и за границей.
Об этом Министерство обороны сообщило 28 января.
Кто может воспользоваться новой функцией
Воспользоваться новой услугой могут как юноши 2009 года рождения (до 31 июля), так и мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, ранее не состоящие на военном учете и имеющие биометрический документ.
Чтобы стать на учет, необходимо:
установить или обновить приложение Резерв+;
пройти авторизацию;
выбрать опцию «Встать на учет»;
получить персональный Резерв ID в приложении.
В Минобороны уточняют, что сервис доступен только для лиц, становящихся на военный учет впервые.
Напомним, в условиях мобилизации в Украине недавно ряд юристов, опираясь на истории своих клиентов, предположили, что уже в ближайшее время ТЦК будут выписывать меньше бумажных повесток по сравнению с сообщениями, которые в большом количестве будут поступать военнообязанным в электронном виде.
Также специалисты объяснили, кого не смогут оштрафовать за устаревшие данные в ТЦК