Украинцы начали массово уезжать из ЕС: что известно

Беженцы

По сравнению с февралем количество украинцев под временной защитой в ЕС уменьшилось почти на 69 тысяч человек, или на 1,6%. Больше украинских беженцев сейчас проживает в Германии — более 1,27 миллиона человек. Далее следует Польша — около 961 тысячи и Чехия — почти 380 тысяч человек.

Об этом сообщил Евростат.

В то же время в 14 странах ЕС количество людей с временной защитой возросло. Наибольший прирост был зафиксирован в Германии, Испании и Румынии. Наибольшее сокращение произошло в Италии, Чехии и Финляндии.

По данным Евростата, более 98% получателей временной защиты – граждане Украины. Среди них 43,3% составляют взрослые женщины, почти треть – дети, а 26,6% – взрослые мужчины.

В Евросоюзе также напомнили, что действие механизма временной защиты для украинцев продлено до 4 марта 2027 года.

Ранее говорилось, что в Польше часть украинских врачей может потерять работу. Все из-за новых требований по подтверждению знания польского языка. В настоящее время уже аннулировано 146 условных лицензий. Как известно, в Польше сейчас работает около 3000 украинских врачей. Приблизительно 1000 из них до сих пор не подали сертификат о знании польского языка на необходимом уровне. Прием новых заявок от украинских врачей на получение условной лицензии, введенной после начала полномасштабной войны, прекращен. Ранее выданные разрешения будут действовать до осени 2029 года, после чего медикам придется проходить нострификации диплома, интернатуру и сдавать экзамен LEK.

