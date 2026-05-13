Украинке не дали визу в США: что вызвало ее возмущение
Украинка по имени Юлия, проживающая в Канаде более трех лет, получила отказ в получении туристической визы в США. Сумма расходов на оформление документов составила 400 долларов.
Об этом она рассказала в Instagram.
Украинке не дали визу в США — позиция женщины
Юлия выразила возмущение из-за потери средств и результатов собеседования, назвав систему маркетинга США слишком распиаренной.
«Сегодня я заплатила 400 долларов на благо американской экономики. То есть коту под хвост. Потому что мне было отказано в американской визе. И я такая злая. Потому что это был мой первый и последний раз, когда я подавалась на туристическую визу в Америку. Больше я этого делать не буду. По крайней мере, за деньги. Не в этой жизни значит», — заявила она.
Женщина добавила, что считает плату за возможность только рассмотрения права на въезд абсурдной:
«Мы им платим деньги за то, чтобы иметь возможность просто въехать в эту страну. Это сильный бренд. Вот маркетологи в Америке. Что они ее так распиарили».
Известно, что ранее Юлия уже посещала Соединенные Штаты, в частности, восточное побережье и Флориду. В этот раз она планировала увидеть Сиэтл и Сан-Франциско.
Реакция пользователей в Сети
Ситуация вызвала дискуссию среди пользователей. Некоторые комментаторы призвали женщину не расстраиваться и обратить внимание на природные достопримечательности Канады, такие как национальный парк Банфф.
В то же время другие корреспонденты отметили, что США достойны повторных попыток из-за уникального климата и природы, несмотря на политические или бюрократические аспекты. Сама же автор видео поинтересовалась у подписчиков, имел ли кто-то из них опыт успешной подачи на визу во второй раз после первого отказа.
