Украинцы не вернутся из-за границы просто так — Буданов рассказал, что для этого нужно
Кирилл Буданов объяснил, почему украинцы не спешат возвращаться из-за границы.
Украинцы не будут возвращаться из-за границы без реальных гарантий безопасности и создания стабильной экономической почвы. Чтобы люди возвращались домой, государство должно развивать производство вместо продажи сырья и помогать бизнесу.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на Business Wisdom Summit.
Он подчеркнул, что украинцы вернутся домой только тогда, когда страна изменится и станет безопасной.
«Отвечая на вопрос о перспективе возвращения наших граждан из-за границы: должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы», — отметил Буданов.
По словам Буданова, основой для восстановления страны должен стать переход от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, в отраслях машиностроения и милитари-тех. В то же время государство должно минимизировать вмешательство в работу частного сектора.
«Государство должно наконец-то осознать: если оно не помогает бизнесу, то не должно и мешать. Я последовательный сторонник дерегуляции и модели, где частная собственность абсолютно неприкосновенна», — отметил руководитель Офиса Президента.
Буданов также отметил, что в условиях войны, когда значительная часть мужчин задействована в силах обороны, именно женщины стали основой украинского тыла.
«Пока одни мужчины воюют и работают, а другие прячутся или убежали за границу — именно женщины приняли на себя ответственность и стали фундаментом, который держит наш тыл и экономику. И это доказано цифрами», — подытожил он.
Руководитель ОПУ считает, что Украина выстоит в войне и вернет людей только при безопасности, свободе для бизнеса и развитии технологий.
Напомним, в Чехии планируется ужесточить контроль над получателями временной защиты и упростить переход на длительное проживание.
Также в ЕС задумываются о возвращении украинцев призывного возраста домой. Однако Польша может действовать иначе из-за собственных интересов.
К слову, по завершении временной защиты 2027 года украинским пенсионерам придется оформлять новый статус в ЕС.