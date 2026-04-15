Реклама

Украинцы не будут возвращаться из-за границы без реальных гарантий безопасности и создания стабильной экономической почвы. Чтобы люди возвращались домой, государство должно развивать производство вместо продажи сырья и помогать бизнесу.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на Business Wisdom Summit.

Он подчеркнул, что украинцы вернутся домой только тогда, когда страна изменится и станет безопасной.

Реклама

«Отвечая на вопрос о перспективе возвращения наших граждан из-за границы: должны отбросить все иллюзии. Никто не вернется просто так. Люди ждут реальных гарантий безопасности и созданной экономической основы», — отметил Буданов.

По словам Буданова, основой для восстановления страны должен стать переход от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, в отраслях машиностроения и милитари-тех. В то же время государство должно минимизировать вмешательство в работу частного сектора.

Кирилл Буданов во время форума Business Wisdom Summit

«Государство должно наконец-то осознать: если оно не помогает бизнесу, то не должно и мешать. Я последовательный сторонник дерегуляции и модели, где частная собственность абсолютно неприкосновенна», — отметил руководитель Офиса Президента.

Буданов также отметил, что в условиях войны, когда значительная часть мужчин задействована в силах обороны, именно женщины стали основой украинского тыла.

Реклама

«Пока одни мужчины воюют и работают, а другие прячутся или убежали за границу — именно женщины приняли на себя ответственность и стали фундаментом, который держит наш тыл и экономику. И это доказано цифрами», — подытожил он.

Руководитель ОПУ считает, что Украина выстоит в войне и вернет людей только при безопасности, свободе для бизнеса и развитии технологий.

Реклама

