ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1408
Время на прочтение
2 мин

Украинцы онлайн будут видеть движение ракет, дронов и бомб: в приложении "Воздушная тревога" появилась новая карта

Приложение «Воздушная тревога» запустило функцию отражения ориентировочного движения вражеских ракет, дронов и управляемых авиабомб на основе официальных данных Воздушных Сил ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В приложении «Воздушная тревога» появилась новая функция — теперь пользователи могут в режиме онлайн отслеживать ориентировочный вектор движения вражеских воздушных целей.

О запуске интерактивной карты сообщили премьер Сергей Корецкий и министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Проект реализован совместно с Минцифрой, Министерством обороны, Воздушными силами ВСУ и украинскими IT-компаниями.

Отслеживание угроз непосредственно в приложении

По словам главы Минцифры Оксаны Ферчук, обновление позволит людям получать оперативные данные непосредственно в приложении.

«Украинцы онлайн будут видеть движение крылатых ракет, обычных/реактивных „Шахедов“ и даже КАБов и „Бандеролей“ прямо в приложении „Воздушная тревога“», — подчеркнула министерша.

Сергей Корецкий подчеркнул, что во время воздушных атак ключевым фактором является быстрота получения достоверной информации. Главная цель обновления — предоставить гражданам проверенный военными ресурс, чтобы они не тратили драгоценное время на поиски сообщений в сомнительных источниках или Telegram-каналах.

Предостережения по безопасности

В то же время чиновники призывают не пренебрегать сигналами опасности и учитывать специфику работы карты.

Карта отображает только ориентировочную траекторию и направление движения целей, а не их точные координаты в реальном времени. При объявлении сигнала тревоги необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия и оставаться там до официального отбоя.

РФ ударила баллистикой по Киеву до объявления тревоги

Напомним, поздно вечером 12 октября агрессорша Россия ударила по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев, а мониторы добавляли, что это были ракеты С-400. Предварительно, РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Военные подчеркнули, что информация о пусках с территории противника не поступала.

Военный эксперт, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов добавил, что это уже не первый случай, когда запуск ракеты С-400 не удается зафиксировать.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie