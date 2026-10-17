Украинцы онлайн будут видеть движение ракет, дронов и бомб: в приложении "Воздушная тревога" появилась новая карта

Воздушная тревога

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В приложении «Воздушная тревога» появилась новая функция — теперь пользователи могут в режиме онлайн отслеживать ориентировочный вектор движения вражеских воздушных целей.

О запуске интерактивной карты сообщили премьер Сергей Корецкий и министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук.

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Проект реализован совместно с Минцифрой, Министерством обороны, Воздушными силами ВСУ и украинскими IT-компаниями.

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Отслеживание угроз непосредственно в приложении

По словам главы Минцифры Оксаны Ферчук, обновление позволит людям получать оперативные данные непосредственно в приложении.

«Украинцы онлайн будут видеть движение крылатых ракет, обычных/реактивных „Шахедов“ и даже КАБов и „Бандеролей“ прямо в приложении „Воздушная тревога“», — подчеркнула министерша.

Сергей Корецкий подчеркнул, что во время воздушных атак ключевым фактором является быстрота получения достоверной информации. Главная цель обновления — предоставить гражданам проверенный военными ресурс, чтобы они не тратили драгоценное время на поиски сообщений в сомнительных источниках или Telegram-каналах.

Предостережения по безопасности

В то же время чиновники призывают не пренебрегать сигналами опасности и учитывать специфику работы карты.

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Карта отображает только ориентировочную траекторию и направление движения целей, а не их точные координаты в реальном времени. При объявлении сигнала тревоги необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия и оставаться там до официального отбоя.

РФ ударила баллистикой по Киеву до объявления тревоги

Напомним, поздно вечером 12 октября агрессорша Россия ударила по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Киев, а мониторы добавляли, что это были ракеты С-400. Предварительно, РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Военные подчеркнули, что информация о пусках с территории противника не поступала.

Военный эксперт, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов добавил, что это уже не первый случай, когда запуск ракеты С-400 не удается зафиксировать.

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