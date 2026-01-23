Украинцы останутся без жилья: у кого и почему могут забрать недвижимость

Право собственности на недвижимость могут аннулировать через суд, ошибки в документах или незаконное приобретение / © iStock

Реклама

В Украине право собственности на жилье не является безусловной гарантией защиты от потери имущества. В 2026 году существует ряд оснований, по которым квартиру или дом могут изъять или отменить право собственности.

Одной из наиболее распространенных причин остается признание договора купли-продажи недействительным.

В соответствии с нормами Гражданского кодекса, если соглашение было заключено с нарушением закона, без обязательных разрешений или с использованием поддельных документов, суд может аннулировать его. В таком случае прекращается и право собственности нового собственника, даже если он уже долгое время пользовался жильем.

Реклама

Особые риски связаны со старыми сделками, оформленными много лет назад. Если суд устанавливает, что первоначальный договор имел юридические нарушения, под вопрос может попасть вся цепь последующих перепродаж. В результате даже добросовестные покупатели, не знавшие о проблемах в прошлом, могут потерять недвижимость.

Еще одной причиной являются долги. При значительной задолженности исполнительная служба имеет право наложить арест на недвижимость и реализовать ее через электронные торги. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами. В определенных случаях продажи возможны даже тогда, когда речь идет о едином жилье, особенно если это ипотечные обязательства, налоговые долги или сумма задолженности превышает 20 минимальных зарплат — более 180 тысяч гривен.

Проблемы могут возникнуть и из-за ошибок в регистрации. Технические сбои, некорректные записи или нарушение процедуры внесения данных в Государственный реестр прав могут стать основанием для отмены записи.

Могут ли изъять недвижимость во время военного положения

Военное положение расширяет полномочия государства по принудительному отчуждению имущества. Военное командование может изымать объекты недвижимости для нужд обороны, размещения военных или строительства стратегических объектов. В законодательстве предусмотрена компенсация собственникам, однако процесс происходит в ускоренном порядке.

Реклама

Обжаловать такое решение до фактического изъятия практически невозможно. Владельцы могут обратиться в суд только после того, как имущество уже перешло в пользование государства.

Ранее сообщалось, что в 2026 году украинским собственникам недвижимости следует готовиться к увеличению налоговых платежей. Хотя сама процентная ставка налога не претерпела изменений, итоговая сумма в квитанциях вырастет из-за повышения минимальной заработной платы.