Дональд Трамп / © Associated Press

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Восприятие Дональда Трампа как Президента США среди украинцев остается в основном негативным. По состоянию на май-начало июня 2025 года, 72% опрошенных считают, что его пребывание в должности неблагоприятно для Украины.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

С 15 мая по 3 июня 2025 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос «Омнибус», что выявило важные изменения в восприятии украинцами западных партнеров. Особое внимание было уделено отношению к Европе и США, а также к роли Дональда Трампа как Президента США.

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Восприятие политики Европы и США в отношении Украины

Европа остается надежным союзником: Большинство украинцев (64%) считают, что Европа является надежным партнером, стремящимся к справедливому завершению войны. Только 24% не разделяют это мнение. Восприятие политики Европы остается стабильным с февраля-марта 2025 года.

США вызывают беспокойство: Ситуация с восприятием США почти зеркальная. Хотя с марта 2025 отношение несколько улучшилось, большинство (58%) украинцев считают, что США устают от Украины. Их поддержка ослабевает, и они оказывают давление на Украину для уступок. Только 32% видят США как надежного союзника.

А с каким утверждением о поддержке Европой / США Украины Вы согласны в большей степени? / © КМИС

Влияние Дональда Трампа на украинские настроения

Восприятие Дональда Трампа как Президента США остается в основном негативным. Сейчас 72% украинцев считают, что его президентство «плохое» для Украины, тогда как только 16% расценивают это как «хорошо». Это значительный контраст по сравнению с декабрем 2024 года, когда более половины украинцев (54%) имели оптимистичные ожидания. Резкое ухудшение отношения к руководству США, начиная с февраля 2025 года, вызывает вопрос возможного формирования «антиамериканизма».

Как Вы думаете, хорошо или плохо для Украины, что Президентом США является Дональд Трамп? / © КМИС

Дифференцированное отношение к США: Народ и Руководство

Несмотря на критическое отношение к политике руководства США, украинская демонстрируют значительную дифференциацию в своем восприятии.

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К США в целом: Большинство украинцев (63%) продолжают относиться к США в целом положительно, в то время как 29% выражают негативное отношение.

К обычным американцам: Абсолютное большинство (90%) украинцев хорошо относятся к обычным американцам, и только 3% выражают негативное мнение.

К руководству США: В отличие от этого, 68% украинцев негативно относятся к руководству США и только 24% относятся положительно.

Эта дифференциация ключевая: украинцы не формируют единого образа «американского врага», а демонстрируют критическое отношение к отдельным представителям и их политике. Это сродни опыту отношения к России, когда до полномасштабного вторжения украинцы различали руководство РФ и обычных россиян.

Как Вы вообще сейчас относитесь… ? / © КМИС

Вызовы и призывы в Европу и США

Украинцы продолжают доверять Европе, видя в ней основу сопротивления и развития. В то же время появляются первые «трещины» в этом фундаменте. Невыполнение обещаний по поводу новых санкций против России, сопротивление украинской евроинтеграции и угасание публичных дискуссий о миротворцах могут подорвать это доверие.

Что касается США, то украинцы сохраняют критическое восприятие руководства, но положительное отношение к стране в целом и к обычным американцам. Это свидетельствует об открытости к конструктивному сотрудничеству и отсутствия стремления «сжигать мосты».

Методология опроса

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2004 взрослых респондента из всех регионов Украины, подконтрольных Правительству. Важно отметить, что жители временно оккупированных территорий и выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года граждане в выборку не включались.

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Для вопросов политики ЕС/США было опрошено около 500 респондентов, тогда как на другие вопросы отвечали около 1000 человек. Статистическая погрешность для выборки в объеме 1000 респондентов составляет не более 4,1%, а для 500 респондентов — не более 5,8% (с вероятностью 0,95). КМИС отмечает, что в условиях войны возможны некоторые систематические отклонения, однако результаты опроса сохраняют высокую репрезентативность.

Напомним, 60% украинцев готовы терпеть войну «столько, сколько будет необходимо». С начала полномасштабного вторжения и до мая 2024 года доля украинцев, готовых терпеть войну «столько, сколько потребуется», оставалась стабильно высокой — около 71-73%. Дополнительные 2-5% респондентов отмечали, что готовы выдерживать еще один год. В тот же период от 12% до 21% опрошенных говорили о более коротком сроке готовности — от нескольких месяцев до полугода.