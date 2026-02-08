ТСН в социальных сетях

Украинцы переплачивают за газ из-за этой ошибки: как уменьшить платежки

Газовая плита может тихо “сжигать” ваши деньги, даже если цены на газ остаются неизменными.

Украинцы могут переплачивать за потребленный газ из-за одной ошибки. Игнорирование технического осмотра газовых приборов может стать причиной увеличенных платежей.

Об этом сообщает черкасский филиал «Газсети».

Чтобы избежать дополнительных платежей нужно:

  • Протирать горелки после каждой готовки, ведь остатки пищи и жира мешают пламени

  • Проследить, чтобы дверца духовки плотно закрывалась

  • Проветривать кухню, даже зимой

  • Заказывать проверку плиты специалистом хотя бы раз в три года

  • Заказать проверку плиты можно в вашем филиале «Газсеть»

Как объясняют специалисты, соблюдение этих простых правил позволяет снизить расход газа и повысить безопасность использования приборов.

Ранее сообщалось, что некоторым из украинцев могут отключить газ. Причина — не только налицо долги за коммуналку. Есть несколько ситуаций, когда газопоставщик имеет право прекратить поставки газа. Наиболее распространенная причина — просроченная задолженность.

Еще одно основание для отключения — недопуск работников оператора газовых сетей для проверки, обслуживания или снятия показателей счетчика, если потребителя предупредили заранее.

