Украинцы переплачивают за газ из-за этой ошибки: как уменьшить платежки

газ

Украинцы могут переплачивать за потребленный газ из-за одной ошибки. Игнорирование технического осмотра газовых приборов может стать причиной увеличенных платежей.

Об этом сообщает черкасский филиал «Газсети».

Чтобы избежать дополнительных платежей нужно:

Протирать горелки после каждой готовки, ведь остатки пищи и жира мешают пламени

Проследить, чтобы дверца духовки плотно закрывалась

Проветривать кухню, даже зимой

Заказывать проверку плиты специалистом хотя бы раз в три года

Заказать проверку плиты можно в вашем филиале «Газсеть»

Как объясняют специалисты, соблюдение этих простых правил позволяет снизить расход газа и повысить безопасность использования приборов.

