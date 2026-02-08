- Дата публикации
Украинцы переплачивают за газ из-за этой ошибки: как уменьшить платежки
Газовая плита может тихо “сжигать” ваши деньги, даже если цены на газ остаются неизменными.
Украинцы могут переплачивать за потребленный газ из-за одной ошибки. Игнорирование технического осмотра газовых приборов может стать причиной увеличенных платежей.
Об этом сообщает черкасский филиал «Газсети».
Чтобы избежать дополнительных платежей нужно:
Протирать горелки после каждой готовки, ведь остатки пищи и жира мешают пламени
Проследить, чтобы дверца духовки плотно закрывалась
Проветривать кухню, даже зимой
Заказывать проверку плиты специалистом хотя бы раз в три года
Заказать проверку плиты можно в вашем филиале «Газсеть»
Как объясняют специалисты, соблюдение этих простых правил позволяет снизить расход газа и повысить безопасность использования приборов.
Ранее сообщалось, что некоторым из украинцев могут отключить газ. Причина — не только налицо долги за коммуналку. Есть несколько ситуаций, когда газопоставщик имеет право прекратить поставки газа. Наиболее распространенная причина — просроченная задолженность.
Еще одно основание для отключения — недопуск работников оператора газовых сетей для проверки, обслуживания или снятия показателей счетчика, если потребителя предупредили заранее.