Украинцы получат до 430 тысяч гривен: кто и как может воспользоваться программой

Деньги / © Unsplash

Правительство внедряет механизм финансовой поддержки для граждан, вынужденных изменить место жительства из-за чрезвычайных ситуаций. Программа предусматривает предоставление одноразовых беспроцентных ссуд для бытового обустройства на новом месте.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Условия и объемы финансирования

Согласно решению правительства, пострадавшие семьи могут рассчитывать на кредит в размере до 50 минимальных заработных плат (на сегодня это около 430 тыс. грн). Государство берет на себя полную компенсацию процентных ставок банкам, поэтому для самих получателей ссуда остается беспроцентной. Срок возврата средств составляет до 15 лет.

«Задача государства — помочь людям вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры», — заявила Юлия Свириденко.

На что можно потратить деньги

По словам премьера, полученный финансовый ресурс является целевым. Пострадавшие могут направить его на:

приобретение имущества и предметов домашнего обихода;

закупку оборудования, необходимого для создания надлежащих бытовых условий в новом доме.

Как оформить помощь

Для получения ссуды одному из совершеннолетних членов семьи необходимо обратиться в орган местной власти за новым местом жительства. Основной алгоритм действий:

Подать заявление. Добавить справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. После согласования документов выплату произведет уполномоченный банк, избранный по результатам государственного конкурса.

Юлия Свириднко отметила, что программа распространяется на все типы чрезвычайных ситуаций, предусмотренных действующим законодательством. Подробные разъяснения о полном перечне документов и техническом порядке обращений в ближайшее время должно обнародовать Министерство внутренних дел.

Напомним, с пятницы, 6 февраля, в Украине официально открыта возможность подачи заявок на получение денежной помощи для работников аварийно-восстановительных бригад.

В Киевсовете объяснили, как получить 40 тысяч гривен помощи владельцам и арендаторам поврежденного жилья.