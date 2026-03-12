Украинцы получат доплату 1500 грн: Зеленский анонсировал новую программу поддержки

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Реклама

В Украине готовится новая программа социальной поддержки для граждан. Речь идет о специальной доплате, которую могут получить миллионы украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По словам главы государства, соответствующие договоренности уже достигнуты с правительством.

Реклама

«Договорились с премьер-министром Юлией Свириденко, первым вице-премьером Денисом Шмыгалем и министрами Алексеем Соболевым и Денисом Улютиным подготовить несколько программ поддержки для украинцев», — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что Министерство социальной политики должно подготовить специальную программу доплат для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь.

«Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для украинских пенсионеров и тех групп нашего общества, которые получают социальную помощь», — сообщил он.

Сколько человек получат выплаты

По предварительным оценкам, такая финансовая поддержка может охватить не менее 13 миллионов украинцев.

Реклама

«Такую доплату получат не менее 13 миллионов украинцев, ее объем будет составлять 1500 гривен», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что выплаты должны начисляться автоматически и без дополнительных процедур.

«Средства должны поступить людям без какой-либо бюрократии и будут начислены автоматически именно тем, чей уровень доходов означает, что поддержка нужна», — подчеркнул глава государства.

Пенсии в Украине — последние новости

Напомним, в марте 2026 года большинство украинских пенсионеров получат индексацию выплат на 12,1%. Параллельно действуют возрастные надбавки: 65-летние с полным стажем должны получать не менее 3458,8 грн., а пенсионеры от 70 лет получат автоматические доплаты от 300 до 570 грн в зависимости от возраста.

Реклама

Главным преимуществом весенней индексации является то, что она не требует от украинцев никаких бюрократических процедур. Пенсионерам не нужно стоять в очередях в Пенсионный фонд или собирать дополнительные справки.