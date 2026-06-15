Украинцы получат новые купюры в 100 гривен уже завтра: что изменится

Новые купюры в 100 гривен / © НБУ

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Национальный банк Украины с 16 июня вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен. На них появится лозунг "Слава Украине! Героям слава!".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Патриотическую надпись разместили в правой верхней части на оборотной стороне обновленной банкноты.

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В то же время другие элементы дизайна и защиты остались такими же, как у банкнот номиналом 100 гривен образца 2014 года. То есть речь идет не о полностью новом дизайне, а о модифицированной версии действующей купюры.

В НБУ отметили, что введение в обращение обновленных 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты. Этот процесс Нацбанк начал в августе 2024 года - к 33-й годовщине независимости Украины.

Ранее Национальный банк уже ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Все модифицированные банкноты поступают в обращение вместе с купюрами предыдущих лет выпуска. Старые банкноты остаются действительными платежными средствами, поэтому специально обменивать их не нужно.

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