Украинцы призывают освободить школьников от домашних заданий: что предлагают вместо этого

Украинская мама двух школьников и учительница Юлия Бовгиря предложила, чтобы дети выполняли домашнее задание вместе с классным руководителем после уроков вместо того, чтобы делать его дома.

Идеей она поделилась в Threads, вызвав оживленную дискуссию среди родителей и педагогов.

"Я учительница и мама двух школьников. И меня до бешенства раздражает делать с детьми домашнее задание. Хочу быть дома мамой, а не вторым учителем".

Решение есть: оставлять детей в школе дольше и делать ДЗ с классным руководителем. Родители даже за это доплачивали бы», — написала Бовгиря.

По ее словам, такая система позволит учащимся полноценно отдыхать дома, проводить время с семьей или посвящать себя хобби. Кроме того, учителя будут сразу видеть, какие темы дети усвоили, а над чем еще предстоит поработать.

Предложение вызвало противоречивую реакцию в соцсетях.

Часть пользователей поддержала идею, считая, что это снимет нагрузку с родителей и поможет детям лучше организовать учебный процесс.

Другие же считают, что такая практика может только увеличить переутомление детей и педагогов:

"Поддерживаю систему, за которой ребенок учится выполнять задачи самостоятельно, а не под наблюдением", - отметили в комментариях.

"Как маме мне бы хотелось не иметь никакого отношения к домашнему. Как бывшей классной руководительнице - тоже. Учителя тоже люди, им нужен отдых", - пишет другая пользовательница.

Некоторые подчеркивают, что домашние задания должны воспитывать самостоятельность и предупреждают:

"Если начнете делать с детьми из первого класса - будете делать до одиннадцатого. Задания учат ответственности".

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за задачи в учебнике 2 класса НУШ.