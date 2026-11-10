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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украинцы проснулись из-за "землетрясения": дрожали стены и сыпалась штукатурка — что известно

Жителей четырех областей Украины встревожили ночные толчки, из-за которых в домах посыпалась штукатурка.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Карта с регионами Украины, где люди почувствовали сильные колебания и дрожание домов / Иллюстративное фото

Карта с регионами Украины, где люди почувствовали сильные колебания и дрожание домов / Иллюстративное фото / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Жители нескольких областей Украины в ночь на 10 ноября почувствовали сильные колебания и дрожание домов. Мировые сейсмологические мониторы предполагают вероятность землетрясения с эпицентром в Киевской области.

Об этом люди сообщали в телеграм-каналах и проинформировал мировой портал Volcanodiscovery.

Жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы ночью заявляли о сильных колебаниях, вибрации домов и громких звуках, похожих на взрывы или землетрясение.

Очевидцы рассказывали, что просыпались из-за дрожания домов. Некоторые дети, по их словам, сильно испугались и начали плакать. В отдельных домах вибрация была такой сильной, что дверь открывалась сама. Осыпалась штукатурка с потолка.

Причина ночных колебаний пока официально не установлена. В частности, соответствующие службы пока не подтвердили информацию о землетрясении.

В то же время Volcanodiscovery сообщил о неподтвержденном землетрясении. По предварительным данным, его эпицентр мог располагаться в 13 км к юго-востоку от Богуслава Киевской области.

«Подробности землетрясения (если оно было) до сих пор неизвестны, пока не было подтверждено сейсмическим агентством, но, как сообщается, это событие ощущалось», — говорится в сообщении.

Карта Украины с эпицентром вероятного землетрясения

Карта Украины с эпицентром вероятного землетрясения

К слову, накануне в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в префектуре Сидзуока на глубине около 40 км. Сильнейшие толчки зафиксировали в городе Чита. В результате стихии более 20 человек получили травмы. Угрозы цунами нет, а на АЭС «Хамаока» отклонений в работе не обнаружено. Из-за подземных толчков временно задерживалось движение поездов, но железнодорожное сообщение уже восстановлено. Позже на юго-западе страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3.

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