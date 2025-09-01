Украинцы рассказали, каким средствам информации они доверяют

Соцсети

Реклама

Социологическое исследование показало, что украинцы чаще всего получают информацию через Telegram, но в то же время более половины граждан уязвимы к дезинформации.

Об этом говорится в результатах опроса Rating group.

С 1 по 23 апреля 2025 года Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование медиапотребления украинцев по заказу ОО «Львівський медіафорум» и International Media Support. Опрос охватывал информационное поведение, медиапотребление, уровень доверия к СМИ и способность противодействовать дезинформации.

Реклама

По результатам исследования, Telegram является главным источником информации об актуальных событиях для украинцев: 52% опрошенных читают каналы в Telegram постоянно или часто (4-5 дней в неделю). На втором месте по популярности — YouTube (32%), на третьем — Facebook (28%). Телемарафон «Єдині новини» и чаты в Viber регулярно просматривают 25% респондентов.

В то же время регулярное пользование печатными медиа практически отсутствует: 84% украинцев никогда не читают газеты и журналы. Также большинство респондентов не получает информацию с радио (75%), региональных СМИ (69%), региональных онлайн-медиа (67%) и с международных онлайн-ресурсов (66%).

Относительно доверия к медиа, украинцы в целом остаются скептическими. Больше всего доверяют Telegram-каналам (29%) и YouTube-каналам (24%). Международным и украинским онлайн-СМИ доверяют около 16%. Меньше всего доверия получил единый телемарафон: 39% респондентов не доверяют или скорее не доверяют ему, 24% колеблются, еще 19% затрудняются ответить.

Что касается борьбы с дезинформацией, почти 40% опрошенных никогда не проверяют достоверность информации, тогда как 18% делают это всегда. Активнее всего проверяет информацию молодежь (18-29 лет), люди с высшим образованием и военные. Самые распространенные способы проверки — собственная интуиция и опыт (34%) или сравнение информации из нескольких авторитетных источников (25%).

Реклама

По результатам информационного теста, 59% украинцев оказались уязвимыми к дезинформации. Эта группа менее активно поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, реже следит за общественно-политическими новостями и меньше доверяет СМИ. В то же время они оценивают свою способность отличать правдивую информацию от ложной так же высоко, как и неуязвимые граждане, но при проверке чаще полагаются на собственный опыт и интуицию.

Исследование также показало, что уязвимыми к дезинформации чаще являются русскоязычные или двуязычные украинцы, жители прифронтовых территорий, а также представители менее обеспеченных и менее образованных категорий населения.

Напомним, ранее мы писали о том, кого бы украинцы выбрали президентом, если бы выборы проходили сегодня, а также о том, как они видят завершение войны. Опрос показал высокий уровень доверия украинцев к Залужному, Зеленскому и Буданову и электоральные настроения.