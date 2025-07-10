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- Украина
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Украинцы смогут сбивать БпЛА за 100 тысяч гривен в месяц: подробности от Минобороны
Минобороны запускает проект по формированию групп ПВО в общинах. Добровольцам будут платить 100 000 грн. в месяц.
В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин. Желающим сообщили детали о процессе поступления, социальных гарантиях, финансовом обеспечении и перечне документов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Кто нужен
Желающие защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей, соседей
Граждане Украины 18 лет и старше, не подлежащие мобилизации, в том числе забронированные, по возрасту, состоянию здоровья и т.п.
Что гарантируют
Медицинскую, профессиональную и психологическую проверку перед заключением контракта
Специализированное обучение в сертифицированных школах
Задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной
Боевые дежурства в единой системе ПВО государства
Денежное довольствие и социальные гарантии участников ГПО
Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата производится пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства
Подразделение ДФТГ
Гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, по сохранению места работы и должности
Какие документы и куда нужно подать
Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы следует подать ГФТГ по месту своего проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой его создания совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ
Заявление о членстве в добровольческом формировании территориального общества, в котором необходимо отметить:
ФИО
Регистрация места жительства (пребывания)
Место работы или вид деятельности
Военно-учетная специальность (при наличии)
Обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориального общества
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)
Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)
Копия идентификационного налогового номера
Документы, подтверждающие основания отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации
Процедура заключения договора добровольца ДФТГ
Подача заявления на имя командира добровольческого формирования
Медицинская, профессиональная и психологическая проверка
Заключение контракта
Принесение Присяги добровольца территориальной обороны
Получение удостоверения члена добровольческого 5
Напомним, в ночь на 10 июля армия РФ атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения. оккупанты запустили дроны и разные типы ракет. Силы ПВО уничтожили 178 целей. Основное направление удара была столица – Киев.
397 ударных БпЛА типа Shahed (около 200 штук) и беспилотников-имитаторов разных типов (из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);
восемь баллистических ракет "Искандер-М" (из Брянской области);
шесть крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области);
четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (Курская область).
По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых воздушных целей на 23 локациях.
Противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения:
164 враждебные БпЛА типа Shahed;
восемь баллистических ракет "Искандер-М";
шесть крылатых ракет Х-101.
Кроме того, по данным ПС, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.