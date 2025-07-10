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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2304
Время на прочтение
3 мин

Украинцы смогут сбивать БпЛА за 100 тысяч гривен в месяц: подробности от Минобороны

Минобороны запускает проект по формированию групп ПВО в общинах. Добровольцам будут платить 100 000 грн. в месяц.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В июне стартовал экспериментальный проект по формированию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин. Желающим сообщили детали о процессе поступления, социальных гарантиях, финансовом обеспечении и перечне документов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кто нужен

  • Желающие защитить сон и жизнь своих родных, близких, друзей, соседей

  • Граждане Украины 18 лет и старше, не подлежащие мобилизации, в том числе забронированные, по возрасту, состоянию здоровья и т.п.

Что гарантируют

  1. Медицинскую, профессиональную и психологическую проверку перед заключением контракта

  2. Специализированное обучение в сертифицированных школах

  3. Задачи, связанные исключительно с противовоздушной обороной

  4. Боевые дежурства в единой системе ПВО государства

Денежное довольствие и социальные гарантии участников ГПО

  • Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен в месяц. Выплата производится пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства

  • Подразделение ДФТГ

  • Гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, по сохранению места работы и должности

Какие документы и куда нужно подать

Для присоединения к группам противовоздушной обороны необходимо сначала стать членом добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ), заключив контракт добровольца ДФТГ сроком на 3 года. Документы следует подать ГФТГ по месту своего проживания. Если ДФТГ отсутствует, можно обратиться в местную военную администрацию с инициативой его создания совместно с воинскими частями Сил территориальной обороны ВСУ

  • Заявление о членстве в добровольческом формировании территориального общества, в котором необходимо отметить:

  • ФИО

  • Регистрация места жительства (пребывания)

  • Место работы или вид деятельности

  • Военно-учетная специальность (при наличии)

  • Обоснование желания стать членом добровольческого формирования территориального общества

  • Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)

  • Копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)

  • Копия идентификационного налогового номера

  • Документы, подтверждающие основания отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации

Процедура заключения договора добровольца ДФТГ

  1. Подача заявления на имя командира добровольческого формирования

  2. Медицинская, профессиональная и психологическая проверка

  3. Заключение контракта

  4. Принесение Присяги добровольца территориальной обороны

Получение удостоверения члена добровольческого 5

Напомним, в ночь на 10 июля армия РФ атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения. оккупанты запустили дроны и разные типы ракет. Силы ПВО уничтожили 178 целей. Основное направление удара была столица – Киев.

  • 397 ударных БпЛА типа Shahed (около 200 штук) и беспилотников-имитаторов разных типов (из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);

  • восемь баллистических ракет "Искандер-М" (из Брянской области);

  • шесть крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области);

  • четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (Курская область).

По информации военных, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых воздушных целей на 23 локациях.

Противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения:

  • 164 враждебные БпЛА типа Shahed;

  • восемь баллистических ракет "Искандер-М";

  • шесть крылатых ракет Х-101.

Кроме того, по данным ПС, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

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Дата публикации
Количество просмотров
2304
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