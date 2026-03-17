Украинцы смогут запретить брать кредиты на свое имя через "Дію"

Украинцы смогут запретить брать кредиты на свое имя

В Украине планируется ввести возможность самостоятельно запрещать оформление кредитов на свое имя. Такой механизм должен помочь гражданам уберечься от финансового мошенничества.

Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, украинцы смогут активировать самозапрет через приложение «Дія» или подать соответствующее заявление в ЦНАП. После этого данные будут попадать в специальный реестр, который, как ожидается, будет администрироваться Национальным банком Украины.

«В прошлом году был принят за основу законопроект о бюро кредитных историй, являющийся частью масштабных изменений, внедряемых Верховной Радой на рынке кредитования. Документ предполагает запуск в Украине механизма самозапрета на получение кредитов. Все, кто не хочет, чтобы их финансовые данные воспользовались посторонними лицами и получали на них кредиты, смогут заблокировать выдачу кредитов путем нажатия одной кнопки в Действии или написания заявления в ЦНАП. После этого информация о самозапрещении попадет в реестр, который, по нашим ожиданиям, будет вести Национальный банк», — отметила она.

После активации такой опции бюро кредитных историй будут видеть, что человек не планирует брать ссуды, а значит оформить кредит на его имя будет невозможно.

Введение самозапрета должно стать эффективным инструментом борьбы с кредитным мошенничеством, когда злоумышленники оформляют ссуды, используя чужие персональные данные.

«Это поможет бороться с мошенниками, которые сегодня берут кредиты, а платить приходится тому лицу, на которого был оформлен заем. В частности, мы защищаем наших военнослужащих и членов их семей, которые становятся жертвами мошенников. Наши воины, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения, иногда теряют свои телефоны или пропадают без вести, а их телефонами пользуются мошенники, которые, получив доступ к онлайн-банкингу, берут кредиты», — добавила Василевская-Смаглюк.

Ожидается, что после принятия законопроекта №14013 во втором чтении и его вступления в силу реализовывать подобные мошеннические схемы станет значительно сложнее.

Документ уже принят за основу по доработке положений в соответствии с действующим законодательством.

