Украинцы стали конкурентами, а не беженцами: The Guardian о причинах обид Варшавы на Киев

Флаги Польши и Украины / © ТСН

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После начала полномасштабного вторжения России поддержка Украины дала Польше редкий шанс оказаться в центре геополитического внимания. Обычные поляки открыли свои дома для миллионов беженцев, а власти в Варшаве стали одним из самых громких адвокатов Киева на Западе. Однако атмосфера беспрецедентного союза продолжалась ненадолго — сегодня сострадание сменилось усталостью, а в некоторых случаях прямой враждебностью.

Об этом говорится в материале аналитика Матеуша Мадзини для британского издания The Guardian.

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По данным последних социологических опросов CBOS, уже 52% поляков выступают против приема новых беженцев из Украины. Среди причин охлаждения отношений аналитики называют исторические споры, политику памяти, усталость от войны, а также активную российскую дезинформацию в соцсетях, которая подстрекает ксенофобию и мифы об «украинских иждивенцах».

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Впрочем, по оценке The Guardian, главный фактор, который системно игнорируют политики, заключается в другом: Варшава оказалась не готова к тому, что украинцы перестанут быть «беспомощными жертвами».

«Польша не осознала, что украинцы — это не просто жертвы Путина, а люди с собственной субъектностью. Как только появилась возможность, беженцы покинули гостиную своих хозяев, арендовали или купили жилье, открыли собственный бизнес и создали мощное сообщество, которое начало прямо конкурировать с местными жителями. Они отказались быть пассивными получателями польской благотворительности», — отмечает издание.

Украинский бизнес начал стремительно развиваться, а сама Украина трансформировалась из пассивного получателя гуманитарной помощи на экспортера военных технологий и опыта. Киев больше не нуждается в «посредниках» или «адвокатах» в Варшаве для переговоров с Вашингтоном или Брюсселем.

Для почти моноэтнического польского общества такое изменение парадигмы оказалось сложным. Правительство Дональда Туска, как и его предшественники, подпитывало миф о «прометейской роли» Варшавы в будущем Украины, но не подготовило собственное общество к восприятию украинцев как полноправных участников рынка и общественной жизни.

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Ошибка Польши должна стать оговоркой для остального континента, заключает The Guardian. Независимо от хода событий, Украина будет становиться все ближе к европейским экономикам. Украинцы станут бизнес-конкурентами для французов и немцев, как это произошло в Польше. А украинские лидеры будут приходить в Брюссель, Париж и Берлин не за «бесплатными патронами», а за ровным голосом за столом переговоров, защищенным защитой континента.

Почему обострился кризис в отношениях Киева и Варшавы

Напомним, президент Владимир Зеленский поблагодарил польского коллегу Кароля Навроцкого за поздравление с Днем Независимости, но подчеркнул, что стремится развивать отношения с Польшей, опираясь на уважение.

Следует отметить, что отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе.

В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

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На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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