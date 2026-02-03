Украинцы увидели странные следы в небе после массированного удара РФ: что это может быть

Следы в небе

После очередного массированного ракетного удара России украинцы зафиксировали в небе необычные следы, сразу привлекшие внимание в соцсетях. Фотографии с четко выраженными круговыми линиями зафиксировали, в частности, над Киевской и Черкасской областями.

Кадры обнародовали в Сети.

Круговые следы

Следы в небе: что это может быть

На опубликованных кадрах виден длинный светлый след, образующий закрученную траекторию. Пользователи сети предполагают, что это может быть инверсионный след ракеты, находившейся в полете во время воздушной атаки.

По одной из версий, враждебная цель могла изменять траекторию движения, выполняя маневр в воздухе. Именно такие маневры, как отмечают в комментариях, способны усложнять работу ПВО, ведь ракета не двигается по прямой линии.

Подобные фотографии появились не только в Киевской области. Жители Черкасской области также сообщали об аналогичных следах в небе во время воздушной тревоги.

Круговые следы

Официальных комментариев от Воздушных сил ВСУ о происхождении этих следов пока не было. В то же время специалисты неоднократно отмечали: инверсионные следы могут возникать на большой высоте в результате движения ракет или авиации при определенных атмосферных условиях.

Украинцам напоминают: не распространяйте непроверенную информацию, не публикуйте данные о работе ПВО и доверяйте только официальным источникам.

Напомним, 3 февраля РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками . В частности, из временно оккупированного Крыма были запущены 4 ракеты типа «Циркон»/«Оникс». Также российская армия использовала 32 баллистических ракеты "Искандер-М"/С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 и 28 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Кроме того, оккупанты атаковали Украину около 450 ударными БпЛА, среди которых Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 450 воздушных целей - 38 ракет и 412 беспилотников разных типов.