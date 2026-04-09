Украинцы в Польше могут потерять право на проживание и работу: что нужно сделать

Украинские беженцы.

Гражданам Украины, которые находятся в Польше и получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления загранпаспорта, должны обновить персональные данные.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, это требование обновленного польского законодательства. Выполнить ее следует до 31 августа 2026 года.

Если ваш номер PESEL со статусом UKR был оформлен без предъявления паспорта, необходимо подтвердить лицо. Не откладывайте — подтверждение личности является ключевым условием для сохранения вашего статуса и доступа к основополагающим услугам в Польше», — подчеркнул чиновник.

Почему важно обновить данные

Если своевременно не выполнить условие, это может привести к:

потери статуса UKR;

изменения статуса в реестре (например, NUE);

потери законного основания для пребывания и работы в Польше

Если изменились любые данные (например, новый паспорт, смена фамилии или другие персональные данные), их также необходимо обновить в реестре PESEL. Это критически важно при подаче заявления на карту избитую CUKR.

Что сделать

Гражданам следует обратиться в управление гмины или города и предъявить действующий паспорт, а при необходимости сдать отпечатки пальцев.

Орган самостоятельно обновит данные в реестре. Проверить актуальность данных можно через персональный кабинет на сайте gov.pl с помощью доверенного профиля.

Как сообщалось, украинцы в Польше могут получить новый статус CUKR. Для этого необходимо выполнить ряд обязательных условий. В частности, важное условие касается непрерывного пребывания со статусом PESEL UKR не менее 365 дней.

Украинцы, чтобы получить статус CUKR, должны сохранять статус UKR как на 4 июня 2025 года, так и на момент подачи заявления на новую карту.