Украинцы в Польше реже соглашаются на неквалифицированную работу — исследование

Украинцы в Польше

Реклама

На конец 2025 года в Польше работало от 740 до 780 тысяч украинцев, большинство из которых были трудоустроены еще до начала полномасштабной войны. Сегодня наблюдается тенденция, что они реже соглашаются на неквалифицированные должности.

Об этом сообщила вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в интервью «РБК-Украина».

Что известно

По словам Галины Кириченко, доля трудоустроенных украинцев в Польше остается одной из самых высоких в Европе. Среди довоенных мигрантов из Украины работают около 92%, а среди приехавших после 24 февраля 2022 года — примерно 78%.

Реклама

Несмотря на это, украинцы все еще в значительной степени заняты в сферах, не пользующихся популярностью среди местного населения. По внутренним данным компании Gremi Personal, в 2025 году почти 49% кандидатов из Украины выбирали вакансии, связанные с упаковкой и сортировкой товаров на складах и в логистических центрах.

Вторую позицию по популярности заняли аграрные направления и переработка продуктов – около 11%. Также украинцы часто работают на неквалифицированных промышленных и технических работах, мясо- и рыбоперерабатывающей отрасли.

В то же время растет интерес и к строительной сфере, где Польша испытывает дефицит квалифицированных кадров. Речь идет о каменщиках, плиточниках, штукатурах, монтажниках и других специалистах, спрос на которых в последнее время стабильно растет.

По словам эксперта, именно эти направления формируют основу устойчивого спроса на рабочую силу и остаются ключевыми каналами трудоустройства для украинцев в Польше.

Реклама

Отдельно Кириченко отметила важную тенденцию: украинцы реже соглашаются на неквалифицированные должности. Пока не по специальности работают примерно 36% украинских трудовых мигрантов — это значительно меньше, чем в предыдущие годы.

«Это говорит о постепенной интеграции украинцев в польскую экономику. Многие уже выучили язык, получили местное образование или подтвердили свою квалификацию», — пояснила она.

По ее словам, все больше украинцев выбирают работодателей, предлагающих социальные гарантии, стабильность и возможности профессионального развития, а не только временную занятость.

Эксперты рынка труда отмечают, что эти изменения свидетельствуют о долгосрочной трансформации роли украинских трудовых мигрантов в Польше. Если раньше их рассматривали преимущественно как временную рабочую силу, то сейчас украинцы все чаще становятся постоянной частью польского рынка труда, интегрируясь в разные отрасли экономики и повышая свой профессиональный уровень.

Реклама

Ранее говорилось, что Польша готовит изменения к правилам трудоустройства украинцев после завершения действия временной защиты в марте 2026 года. Это может осложнить доступ к рынку труда для части мигрантов и создать дополнительную нагрузку на работодателей.

Как легализоваться украинцам — читайте дальше в материале ТСН.ua.