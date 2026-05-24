Украинцы возвращаются домой: на границе зафиксировали положительную динамику

Украинские беженцы в Европе / © ТСН.ua

Реклама

В начале этого года впервые с начала полномасштабной войны была зафиксирована положительная динамика пересечения границы Украины: больше украинских граждан возвращалось домой, чем выезжало из страны.

Об этом сообщила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью «Главкому».

По данным Госпогранслужбы, в январе-апреле 2026 года было зафиксировано 4,169 млн выездов из Украины, зато въездов — 4,186 млн, то есть «возвратов» стало на 17 тысяч больше.

Реклама

При этом в прошлом году выездов было на 1,36 млн больше, чем въездов.

«Это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии. Хотя, конечно, для окончательных выводов о возвращении наших граждан нужно дождаться данных за первое полугодие и полный 2026 год», — сказала Науменко.

По ее словам, факторами, которые обусловили такой поворот могли стать стабилизация энергетической ситуации, постепенное истощение ресурсов за рубежом у части граждан и программы возвращения стран ЕС.

«Но будем откровенны: ожидать массового возвращения в условиях активных боевых действий — нереалистично, ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода», — подчеркнула Науменко.

Реклама

В то же время глава ГМС добавила, что эта статистика показывает не количество отдельных людей, а общее количество пересечений границы. То есть один и тот же человек может выезжать и въезжать много раз, например, это касается волонтеров, водителей или людей, которые совершают короткие поездки.

Поэтому приведенные цифры скорее демонстрируют общую тенденцию миграционного движения, а не точное количество выехавших или вернувшихся.

Напомним, украинский демограф Александ Гладун считает, что количество украинцев, которые планируют вернуться из-за границы после завершения войны, постепенно сокращается.

Между тем директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова предупредила, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой демографической угрозой из-за выезда украинских мужчин за границу.

Реклама

Новости партнеров