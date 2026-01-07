Украинцы все меньше доверяют США: как изменилось отношение за последние месяцы

США, НАТО, ЕС

Отношение украинцев к международным партнерам заметно отличается, а доверие к отдельным союзникам за последний год существенно снизилось.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС.

Большинство граждан – 55% – убеждены, что Европа продолжает серьезно поддерживать Украину и заинтересована в завершении войны на справедливых условиях. В то же время, 33% респондентов считают, что европейские страны устали от войны и давят на Киев ради компромиссного, но несправедливого мира. Доля неопределившихся со своей позицией выросла с 6% в начале октября 2025 года до 12%, что несколько уменьшило как количество сторонников, так и критиков Европы.

Зато в отношении Соединенных Штатов фиксируется четкая негативная динамика. По сравнению с октябрем 2025 г. доля украинцев, которые считают, что США устали от войны и склоняют Украину к уступкам России, выросла с 52% до 59%. В то же время, количество тех, кто видит в США надежного союзника, уменьшилось с 38% до 28%. Хотя нынешние показатели хуже, социологи отмечают, что в 2025 году уже был период еще большего падения доверия – самые низкие оценки фиксировались в марте.

Что касается Европейского Союза, то он, в общем, сохраняет положительное восприятие. ЕС доверяют 48% украинцев, не доверяют – 26%, еще 25% не смогли определиться. По сравнению с декабрем 2024 г. уровень доверия почти не изменился, однако возросла доля тех, кто имеет четкую позицию.

Наиболее тревожна ситуация с доверием к США и НАТО, которые демонстрируют резкое падение показателей за год. Так, США сейчас доверяют только 18% опрошенных (против 41% в декабре 2024 года), в то время как 52% заявили о недоверии. Еще 30% затруднились дать однозначного ответа.

В то же время, социологи отмечают: негативное восприятие политики США не распространяется на американцев в целом. По опросу в мае 2025 года, 90% украинцев положительно относятся к обычным гражданам США.

