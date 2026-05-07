Украина
264
2 мин

Украинцы за границей могут оформить брак и рождение ребенка без возвращения домой: как это сделать

Руслана Сивак
© УНИАН

Украинцы за границей могут оформить брак, сменить имя или зарегистрировать рождение ребенка без поездки домой. Для этого нужно обратиться в украинское посольство или консульство в стране, где вы находитесь.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Какие документы можно оформить в консульствах

Зарубежные дипломатические учреждения имеют полномочия регистрировать ключевые события в жизни граждан. В частности, они составляют актовые записи о:

  • рождение ребенка и его происхождение;

  • заключение брака;

  • расторжение брака (развод);

  • смену имени (фамилии, собственного имени или отчества);

  • факт смерти гражданина Украины

Кроме первичной регистрации, консульства и посольства принимают заявления о внесении изменений в документы, их возобновлении или аннулировании.

Особенности регистрации развода и смены имени

В ведомстве обращают внимание на важное ограничение: регистрация смены имени и расторжения брака за границей возможна не для всех. Эти услуги доступны исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают за пределами страны (имеют соответствующую отметку в паспорте).

Срок рассмотрения заявления об изменении имени через дипломатическое учреждение составляет до шести месяцев со дня его подачи.

Как информация попадает в Государственный реестр

После того, как консул оформил бумажный документ, данные должны быть перенесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) в Украине. Этот процесс выглядит так:

  1. Документы передаются Центральному отделу государственной регистрации в Киеве.

  2. Специалисты вносят данные в реестр в течение семи рабочих дней после получения бумаги.

  3. Один экземпляр записи остается в киевском архиве, другой — в отделе ДРАЦС по Киевской области.

Свидетельства о регистрации выдаются отделами ДРАЦС после того, как архивные записи будут официально переданы на хранение.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, в Польше продолжают искать пути преодоления демографического кризиса в стране. В этой связи могут изменить принцип работы программы финансовой поддержки семей «800 Плюс», по которой семьи с детьми, в том числе и украинцы с временной защитой, ежемесячно получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка.

Кроме того, украинцы в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с мая 2026 года смогут подать заявление на новый вид на жительство CUKR.

Ранее мы писали, что в ЕС планируют пересмотреть правила для украинцев с временной защитой. Речь идет о более четких условиях пребывания и возможном усилении контроля за их соблюдением.

