Украинцы за границей могут оформить брак и рождение ребенка без возвращения домой: как это сделать
Украинцы за границей могут оформить брак, сменить имя или зарегистрировать рождение ребенка без поездки домой. Для этого нужно обратиться в украинское посольство или консульство в стране, где вы находитесь.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
Какие документы можно оформить в консульствах
Зарубежные дипломатические учреждения имеют полномочия регистрировать ключевые события в жизни граждан. В частности, они составляют актовые записи о:
рождение ребенка и его происхождение;
заключение брака;
расторжение брака (развод);
смену имени (фамилии, собственного имени или отчества);
факт смерти гражданина Украины
Кроме первичной регистрации, консульства и посольства принимают заявления о внесении изменений в документы, их возобновлении или аннулировании.
Особенности регистрации развода и смены имени
В ведомстве обращают внимание на важное ограничение: регистрация смены имени и расторжения брака за границей возможна не для всех. Эти услуги доступны исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают за пределами страны (имеют соответствующую отметку в паспорте).
Срок рассмотрения заявления об изменении имени через дипломатическое учреждение составляет до шести месяцев со дня его подачи.
Как информация попадает в Государственный реестр
После того, как консул оформил бумажный документ, данные должны быть перенесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) в Украине. Этот процесс выглядит так:
Документы передаются Центральному отделу государственной регистрации в Киеве.
Специалисты вносят данные в реестр в течение семи рабочих дней после получения бумаги.
Один экземпляр записи остается в киевском архиве, другой — в отделе ДРАЦС по Киевской области.
Свидетельства о регистрации выдаются отделами ДРАЦС после того, как архивные записи будут официально переданы на хранение.
