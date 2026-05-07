Украинцы за границей могут оформить брак и рождение ребенка без возвращения домой: как это сделать

Украинцы за границей могут оформить брак, сменить имя или зарегистрировать рождение ребенка без поездки домой. Для этого нужно обратиться в украинское посольство или консульство в стране, где вы находитесь.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Какие документы можно оформить в консульствах

Зарубежные дипломатические учреждения имеют полномочия регистрировать ключевые события в жизни граждан. В частности, они составляют актовые записи о:

рождение ребенка и его происхождение;

заключение брака;

расторжение брака (развод);

смену имени (фамилии, собственного имени или отчества);

факт смерти гражданина Украины

Кроме первичной регистрации, консульства и посольства принимают заявления о внесении изменений в документы, их возобновлении или аннулировании.

Особенности регистрации развода и смены имени

В ведомстве обращают внимание на важное ограничение: регистрация смены имени и расторжения брака за границей возможна не для всех. Эти услуги доступны исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают за пределами страны (имеют соответствующую отметку в паспорте).

Срок рассмотрения заявления об изменении имени через дипломатическое учреждение составляет до шести месяцев со дня его подачи.

Как информация попадает в Государственный реестр

После того, как консул оформил бумажный документ, данные должны быть перенесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) в Украине. Этот процесс выглядит так:

Документы передаются Центральному отделу государственной регистрации в Киеве. Специалисты вносят данные в реестр в течение семи рабочих дней после получения бумаги. Один экземпляр записи остается в киевском архиве, другой — в отделе ДРАЦС по Киевской области.

Свидетельства о регистрации выдаются отделами ДРАЦС после того, как архивные записи будут официально переданы на хранение.

