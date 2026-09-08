Украинцы запасаются продуктами: что покупают чаще всего и стоит ли готовиться к дефициту

Дефицит продуктов

Реклама

Крупы, консервы, мука и масло украинцы начали активнее покупать впрок. Особенно заметна эта тенденция в онлайн-торгах, за последний месяц количество заказов некоторых продуктов выросло в разы, а покупатели все чаще берут крупные упаковки или сразу несколько единиц товара.

Специалисты рассказали, что сейчас покупают больше всего онлайн и действительно стоит ли делать большие запасы.

Реклама

Что украинцы покупают сейчас больше всего

Крупы стали заказывать более чем вдвое чаще

Реклама

Наибольший рост был зафиксирован в категории круп. По данным маркетплейса Prom, в течение последнего месяца количество их заказов было в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще заказывают гречку, рис, овсяную и пшеничную крупы. Увеличилась и сумма, которую покупатели тратят за один заказ, средний чек в этой категории достиг 529 грн — на 35% больше, чем в прошлом.

Консервы также покупают активнее

Заметно возрос спрос и на консервированные продукты. Количество заказов на Prom выросло в 1,7 раза, а средний чек — примерно на треть и теперь составляет 870 грн.

Реклама

Среди популярных товаров — мясо тушеное, тунец, несколько в томатном соусе и томатная паста.

Интерес к этой категории вполне понятен, консервы долго сохраняются, большинство из них не нуждаются в холодильнике, а часть можно есть без дополнительного приготовления. В условиях возможных перебоев с электроэнергией такие продукты удобно иметь дома.

Муку и масло тоже берут впрок

Муку за последний месяц заказывали почти в 1,5 раза чаще, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего выбирают пшеничную муку высшего и первого сорта, а средний чек составляет 574 грн.

Реклама

Количество заказов растительного масла возросло на 41%. Средний чек по этой категории составляет 736 грн. Кроме привычного подсолнечного покупают также рапсовое масло, причем некоторые покупатели заказывают продукцию ящиками.

Еще на 27% увеличилось количество заказов сублимированной пищи и продуктов быстрого приготовления. Среди популярных позиций вермишель быстрого приготовления.

Почему украинцы начали делать запасы

Рост спроса происходит на фоне российских ударов по складской и логистической инфраструктуре. Из-за разрушения крупных объектов торговым сетям приходится перестраивать систему снабжения продуктов.

По словам первого заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, потеряно около 90% современных складских мощностей для хранения продовольствия в результате российских атак.

После их повреждения продукцию приходится доставлять по другим маршрутам, чаще небольшими партиями или непосредственно от производителей.

Действительно ли Украине грозит дефицит продуктов

Несмотря на проблемы со складами, нет оснований говорить об общенациональном дефиците базовых продуктов. В Украине достаточно продовольствия для обеспечения внутреннего потребления, а главным вызовом остается его хранение и доставка в магазины.

В то же время, в конкретных магазинах могут возникать временные перебои с отдельными товарами или сокращаться ассортимент. Если к логистическим проблемам добавляется резкое увеличение покупок, полки могут опустеть быстрее магазина, чем магазин успеет получить следующую партию.

Такая ситуация может выглядеть как дефицит, хотя продукт в стране есть.

Подорожают ли продукты из-за новой логистики

Перестройка снабжения неизбежно создает дополнительные затраты. После потери крупных распределительных центров торговым сетям приходится искать другие склады, изменять маршруты, распределять запасы между несколькими площадками или организовывать доставку непосредственно от производителей в магазины. Поэтому определенный рост цен возможен, однако прогнозы по его масштабам отличаются.

По оценке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, перестройка логистики может прибавить к стоимости продуктов в среднем около 2,5% по Украине. Он подчеркнул, что это общая оценка продовольственных товаров, тогда как цены на отдельные продукты могут меняться по-разному.

Представители рынка допускают и более заметное подорожание. По прогнозу директора UTG Евгении Локтионовой, из-за ударов по составам расходы на логистику сухих продуктов могут вырасти на 15–25%, а охлажденных — на 35–50%. В розничной цене это может дать примерно 3–5% удорожания сухих продуктов и 7–12% — охлажденных.

Самыми уязвимыми будут продукты, для которых нужны холодильные составы и непрерывное соблюдение температурного режима. С крупами, макаронами или консервами организовать альтернативное хранение проще, чем, например, с молочной, мясной или другой охлажденной продукцией.

Есть и более сдержанные отраслевые оценки. Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур отмечал, что около 75% производителей не имеют ресурсов для полноценного перехода на прямые поставки в магазины. По его оценке, переход к такой модели может увеличить конечную стоимость продукции примерно на 1–5%.

Нужно ли сейчас покупать продукты ящиками

Иметь дома определенный запас продуктов в условиях войны целесообразно. Он может понадобиться не только из-за проблем со снабжением, но и в случае длительного отключения электроэнергии или ситуации, когда несколько дней нет возможности добраться до магазина.

Однако нынешняя ситуация не дает оснований скупать еду на многие месяцы. Тарас Высоцкий заявлял, что из-за ударов по складам нет необходимости увеличивать привычные домашние запасы и формировать резерв более чем на месяц.

Практически иметь дома продукты, которые семья действительно ест и которые могут долго храниться, крупы, макароны, консервы, масло и другие привычные товары. Часть запаса лучше формировать из пищи, не требующей холодильника и сложного приготовления.

Новости партнеров

Новости партнеров