Украинцы заполонили пункты пропуска: что спровоцировало очереди на границе

Очередь на границе (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

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С началом осенних школьных каникул поток людей на выезд из Украины вырос на 5,6%. Самая большая нагрузка наблюдается на границе с Польшей, где в отдельных пунктах пропуска скопились очереди из автобусов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на статистику Государственной пограничной службы.

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За неделю, с 17 по 23 октября, западную границу Украины пересекли 520 тысяч человек — на 2,2% больше, чем неделей ранее.

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В частности, количество пересечений границы на выезд возросло до 265 тысяч, тогда как на въезд несколько сократилось с 258 до 255 тысяч.

Больше людей выезжали из Украины в пятницу — 45 тысяч в сутки, а возвращались в воскресенье — 40 тысяч. Меньше пересечений зафиксировали во вторник: 32 тысячи на выезд и 29 тысяч на въезд.

В субботу, 24 октября, поток на выезд вырос еще больше - до 53 тысяч человек против 42 тысяч неделей раньше. В то же время в Украину въехали 42 тысячи человек, тогда как в прошлую субботу — 36 тысяч.

Через неделю через пункты пропуска также проехали 124 тысячи транспортных средств против 123 тысяч предыдущей недели. Число автомобилей с гуманитарными грузами возросло с 402 до 490.

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Где самые большие очереди на границе

По состоянию на 09:00, 25 октября, очереди легковых автомобилей на выезд оставались относительно небольшими. На польском направлении накопились автобусы.

Наибольшие очереди автобусов зафиксировали в пунктах пропуска:

«Краковец» – 20 автобусов;

«Смельница» - 20;

«Нижанковичи» – 14;

«Грушей» - 10;

«Устилуг» – 5.

Среди легковых автомобилей больше всего ожидали пересечение границы в «Устилуге» — 30 машин и «Грушевые» — 20. В пунктах «Краковец», «Шегини», «Угринов» и «Нижанковичи» было по 10 автомобилей.

На границе со Словакией очереди составляли 15 машин в пункте «Ужгород» и 10 – в «Малом Березном».

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На венгерском направлении 15 автомобилей ожидали в пункте Тиса, еще пять — в Лужанке.

В то же время, на границах с Молдовой и Румынией очередей утром воскресенья не было.

Будет ли расти поток на границе

Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году. За аналогичную неделю пассажиропоток вырос на 1,5% — до 526 тысяч пересечений. На следующей неделе во время осенних каникул он увеличился еще на 10,3%, а после их завершения сократился на 10,5%.

В то же время, Национальный банк Украины прогнозирует, что в течение 2026 года чистый миграционный отток будет составлять около 200 тысяч человек. Возвращение украинцев, по оценке НБУ, может начаться в 2027 году – тогда ожидается чистый приток 100 тысяч человек, а в 2028 – около 500 тысяч.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 июня 2026 года за границей находились 5,687 млн. украинских беженцев, из них 5,159 млн. — в Европе.

Еще 3,8 млн человек оставались внутри перемещенными лицами в самой Украине по состоянию на июль 2026 года. В начале года их было 3,7 млн, а в июле 2025-го – 3,34 млн.

Стоит отметить, что статистика пересечений границы не отражает непосредственно количество людей, которые навсегда уехали из Украины, ведь один человек может пересекать границу неоднократно.

Выезд из Украины: последние новости

Напомним, «Укрзалізниця» объявила о запуске новых международных поездов в Польшу. Один из рейсов №23/24 Киев-Холм станет флагманским и будет иметь имя историка и главы Украинского Центрального Совета Михаила Грушевского.

Ранее мы писали о том, что Польша может перенести пограничный контроль с Украиной на свою территорию, если из-за ухудшения ситуации ситуации проверки на восточной стороне границы станут опасными.

Также отметим, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать из Украины во время военного положения без требования обучения или отдельного основания для отсрочки. Для пересечения границы им нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ, который можно предъявить и в электронной форме через «Резерв+».

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