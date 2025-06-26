Украинцы застряли на границе РФ с Грузией: на этот случай отреагировали в МИД

Украинцы застряли на границе РФ с Грузией / © Getty Images

Реклама

Более полусотни граждан Украины оказались в затруднительном положении на российско-грузинской границе, вынуждены ночевать в холодном подвале. Большинство из них — бывшие заключенные, которых Россия массово вывозит на границу после освобождения из колоний. Также люди депортированы с оккупированных территорий.

Об этом сообщает российское издание «Медиазона».

По информации «Медиазоны», по меньшей мере, 56 украинцев уже несколько дней живут в подвале на 17 мест вблизи пограничного пункта Дарьяли. Хотя многие имеют биометрические паспорта, им все равно приходится ждать возможности выезда. Среди застрявших есть не только бывшие заключенные, которых месяцами держали в центрах для иностранцев, но и те, кого вывезли в Россию с оккупированных территорий Украины после начала полномасштабного вторжения.

Реклама

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что ему известно об этой ситуации. Украинские дипломаты активно работают над решением проблемы. Консульство Украины в Грузии посетило КПП, чтобы доставить гуманитарную помощь и встретиться с пограничниками.

Благодаря сотрудничеству украинского посольства и грузинской стороны уже наладили механизм контролируемого транзита:

21 июня трое граждан Украины были эвакуированы в Молдову.

25 июня девять украинцев также были эвакуированы.

На 27 июня запланирована эвакуация еще 14 наших соотечественников.

Посольство Украины в Грузии поддерживает постоянную связь с МВД Грузии и международными организациями для обеспечения украинцев гуманитарной и медицинской помощью, а также улучшить условия их пребывания. Это дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ предлагала обменивать их пленных военных на похищенных украинских детей.