Украинцы застряли на лайнере в разгар вспышки смертельного вируса: что известно

На борту круизного судна MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса , находятся пять граждан Украины. Пока никаких симптомов заболевания у них не выявили.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины .

По информации ведомства, все украинцы являются членами экипажа лайнера, а их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

По состоянию на утро 7 мая судно следует к Канарским островам в Испании. Прибытие ожидается 9 мая, после чего всех пассажиров и членов экипажа обследуют медики.

В МИДе также отметили, что посольство Украины в Нидерландах поддерживает постоянную связь с компанией-оператором судна.

Известно, что по подозрению на хантавирус из лайнера уже эвакуировали пять человек. В двух случаях диагноз подтвердился – пациенты проходят лечение в Южно-Африканской Республике и Швейцарии. Еще трех человек с подозрением на инфекцию госпитализировали в медучреждения Германии и Нидерландов.

Ранее говорилось, что на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка опасного хантавируса, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Среди инфицированных зафиксировали один подтвержденный и несколько возможных случаев заражения. По данным ВОЗ, вирус мог распространиться либо из-за грызунов, либо от человека к человеку — именно эта версия вызывает наибольшее беспокойство медиков. Лайнер отправился на Канарские острова, а часть больных уже эвакуировали в больницы в разных странах.

