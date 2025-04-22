Украину 23 апреля накроет мощная магнитная буря: подробности

Мощная магнитная буря накроет Землю 23 апреля / © ТСН.ua

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Во вторник, 23 апреля, в Украине ожидается повышенная солнечная активность — планетарный K-индекс будет достигать 5, что соответствует сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Магнитная буря — это природное явление, возникающее вследствие солнечных вспышек. Заряженные частицы, выброшенные Солнцем, попадают в магнитосферу Земли, вызывая колебания в ее магнитном поле. Это может влиять не только на работу техники, но и на здоровье людей.

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Обычно бури с K-индексом до 4 проходят незаметно. Но если он поднимается до 5 и выше, начинаются перебои в связи, работе GPS и спутниковых систем. В некоторых регионах можно наблюдать даже полярное сияние.

Особенно чувствительно реагируют на бурые метеозависимые люди. Наиболее распространенные симптомы во время геомагнитной активности:

головная боль

вялость и слабость

раздражительность

проблемы со сном

обострение хронических заболеваний

Специалисты предупреждают, что прогноз меняется несколько раз в день. Следовательно, следует регулярно следить за обновлениями, чтобы вовремя отреагировать на изменения в самочувствии или работе техники.

Напомним, ранее мы писали, какому знаку зодиака повезет 23 апреля.