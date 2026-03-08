- Дата публикации
Украину 9 марта накроет антициклон: какую погоду он принесет
День рождения Тараса Шевченко, 9 марта, принесет Украине солнце и до +15 градусов тепла.
Понедельник 9 марта встретит украинцев настоящим теплом и солнечной погодой.
Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.
«На день рождения нашего Отца, Тараса Шевченко, в Украине везде весенняя красота. 9 марта будет тепло, солнечно и птички будут петь», — рассказала Диденко.
По ее словам, 9 марта в Украине антициклон обусловит сухую погоду. Днем температура воздуха поднимется до +10+15 градусов, на северо-востоке — до +6+9 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 9 марта — солнечно и +12 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине этой весной.