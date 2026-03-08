Украину 9 марта накроет антициклон: какую погоду он принесет

Погода в Украине 9 марта / © УНИАН

Понедельник 9 марта встретит украинцев настоящим теплом и солнечной погодой.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

«На день рождения нашего Отца, Тараса Шевченко, в Украине везде весенняя красота. 9 марта будет тепло, солнечно и птички будут петь», — рассказала Диденко.

По ее словам, 9 марта в Украине антициклон обусловит сухую погоду. Днем температура воздуха поднимется до +10+15 градусов, на северо-востоке — до +6+9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 9 марта — солнечно и +12 градусов тепла.

