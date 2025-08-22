Украину атаковали дроны: названа траектория полета

Дрон / © ТСН

Реклама

В ночь на 22 августа 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Что касается движения вражеских ударных БПЛА, то есть обновление информации о полете российских беспилотников:

Реклама

БПЛА на севере Харьковщины и на востоке Полтавщины – курсом на юго-восточное направление.

БПЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на северо-западное направление.

БпЛА в Донецкой области - курсом на Доброполье.

Центр Черниговщины – вражеский разведывательный БПЛА! Данный беспилотник может являться наводчиком вражеских средств поражения. При объявлении тревоги находитесь в безопасных местах.

Черниговщина – на северо-восточном направлении БпЛА – курсом на юг!

В западе Донбасса 14 БпЛА – курсом на северо-восточное направление.

Между тем, американский президент Трамп раскритиковал бывшего главу США Джо Байдена за запрет бить американским оружием вглубь России.

Также западные СМИ пишут, что Дональд Трамп якобы хочет уйти от мирных переговоров между РФ и Украиной. Он хочет оставить Путина и Зеленского с глазу на глаз.