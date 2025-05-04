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- Украина
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Украину атаковали российские дроны: озвучено направление движения
РФ запустила в воздушное пространство Украины ряд дронов.
В ночь на 4 мая 2025 года часть украинских областей охватила воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
БПЛА на севере Киевщины, курс — западный/северо/юго-западный;
БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-восточный;
БпЛА на северо-востоке и северо-западе Харьковщины, курс — юго-западный;
БпЛА в центральной части Сумщины, курс западный/юго-западный.
"Новые группы ударных БПЛА заходят в воздушное пространство на востоке Харьковщины с ВОТ Луганщины. Курс — западный", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в Киеве. Раздались громкие взрывы.
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.