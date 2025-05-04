ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Украину атаковали российские дроны: озвучено направление движения

РФ запустила в воздушное пространство Украины ряд дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 4 мая 2025 года часть украинских областей охватила воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БПЛА на севере Киевщины, курс — западный/северо/юго-западный;

  • БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-восточный;

  • БпЛА на северо-востоке и северо-западе Харьковщины, курс — юго-западный;

  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс западный/юго-западный.

"Новые группы ударных БПЛА заходят в воздушное пространство на востоке Харьковщины с ВОТ Луганщины. Курс — западный", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Раздались громкие взрывы.

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie