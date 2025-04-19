Украину атаковали вражеские беспилотники: названа траектория движения

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 19 апреля 2025 года РФ вновь выпустила в воздушное пространство ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Движение враждебных БПЛА:

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1. Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область.

2. Несколько групп БПЛА в Сумской области в юго-западном направлении.

"Ударный БпЛА в районе Сум!", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером пятницы, 18 апреля, враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области.