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- Украина
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Украину атаковали вражеские беспилотники: названа траектория движения
Россияне снова атакуют Украину ночью.
В ночь на 19 апреля 2025 года РФ вновь выпустила в воздушное пространство ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Движение враждебных БПЛА:
1. Несколько групп БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область.
2. Несколько групп БПЛА в Сумской области в юго-западном направлении.
"Ударный БпЛА в районе Сум!", - говорится в сообщении.
Напомним, что вечером пятницы, 18 апреля, враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области.