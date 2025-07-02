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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА на границе Полтавской и Харьковской областей, курс юго-восточный;

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, вектор движения Павлоград;

  • Группы БпЛА в районе Татарбунары, вектор движения меняется;

  • Группы БпЛА в акватории Черного моря, курс западный в районе Татарбунаров.

  • Новые группы ударных вражеских БПЛА на севере Черниговской области, курс южный.

  • На севере Черниговщины и Сумщины есть несколько групп БПЛА, которые двигаются преимущественно к юго-западу.

Напомним, Россия постепенно повышает скорость ударных дронов «Герань-2» , что значительно усложняет их перехват существующими украинскими беспилотниками. В ответ на новую тактику врага, эксперты отмечают необходимость разработки собственных малых зенитных ракетных комплексов, способных эффективно уничтожать вражеские БПЛА на средних и больших высотах.

В частности, речь идет о необходимости массового производства недорогих ракет — ориентировочной стоимостью до 10 тысяч долларов за единицу. Для этого, по словам специалистов, Украине необходимо долгосрочное стратегическое планирование, государственная поддержка и стабильное финансирование.

Усовершенствование российских дронов и появление их высокоскоростных модификаций требуют многоуровневой системы противодействия, не ограничивающейся только дронами-перехватчиками.

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