Украину атакуют дроны РФ: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

В ночь на 28 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

1. БпЛА из Киевщины на Житомирщину.

2. БпЛА в Житомирской области курсом на запад.

3. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

4. БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

5. БпЛА в Харьковской области курсом на запад.

6. БпЛА на севере Одесщины курсом на Виннитчину.

7. БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.

8. БпЛА из Николаевской области в Кировоградскую область.

9. БпЛА в Черкасской курсом на запад.

10. БпЛА на севере Днепропетровской области курсом на запад.

  • Черкассы – БпЛА в направлении города!

  • БПЛА из Черниговщины на Киевщину (Бориспольский район).

Несколько новых групп БПЛА из Херсона на Николаевщину.

