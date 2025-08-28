- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину атакуют дроны РФ: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 28 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
1. БпЛА из Киевщины на Житомирщину.
2. БпЛА в Житомирской области курсом на запад.
3. БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
4. БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
5. БпЛА в Харьковской области курсом на запад.
6. БпЛА на севере Одесщины курсом на Виннитчину.
7. БПЛА из Полтавщины на Черкасщину.
8. БпЛА из Николаевской области в Кировоградскую область.
9. БпЛА в Черкасской курсом на запад.
10. БпЛА на севере Днепропетровской области курсом на запад.
Черкассы – БпЛА в направлении города!
БПЛА из Черниговщины на Киевщину (Бориспольский район).
Несколько новых групп БПЛА из Херсона на Николаевщину.
