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Украину атакуют «Калибрамы»: Россия запустила ракеты из Черного моря
Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение часа.
Российские захватчики в ночь на 1 сентября запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Сообщается, что пуски ракет «Калибр произошли около 01:40.
Ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.
Ранее сообщалось, что Россия все более активно использует беспилотники не только для непосредственного поражения украинских целей.
Мы ранее информировали, что российские войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников.