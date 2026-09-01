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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину атакуют «Калибрамы»: Россия запустила ракеты из Черного моря

Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение часа.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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РФ запустила «Калибры»

РФ запустила «Калибры» / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 1 сентября запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Сообщается, что пуски ракет «Калибр произошли около 01:40.

Ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в течение часа.

Ранее сообщалось, что Россия все более активно использует беспилотники не только для непосредственного поражения украинских целей.

Мы ранее информировали, что российские войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников.

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