- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину атакуют около 70 российских дронов: что еще угрожает
Несмотря на заявления о возможном мире, россияне атаковали украинские города десятками ударных беспилотников.
В ночь на 19 августа 2025 года во время переговоров в Вашингтоне при участии украинского президента Владимира Зеленского в воздушном пространстве Украины находится около 70 ударных российских дронов.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Большинство БПЛА находятся на Полтавщине и двигаются транзитом на Черкасщину.
Новые группы БПЛА заходят через Шосткинский район Сумщины в направлении Черниговской области.
Взрывы раздались в Донецкой области.
В море находятся носители "Калибров" об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Добавим сюда "миг-31к", которые готовы к боевым вылетам и наземным пусковым ОТРК (искандер-м/к).
"Это Россия так отреагировала на встречу в Белом доме. Вы не понимаете, это РФ так посылает свои мирные инициативы. Короче, ночь будет "веселой". Очень ожидаемо, на самом деле", - утверждает эксперт.
Напомним, что ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщают о взлете как минимум двух бортов Ту-95мс с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.