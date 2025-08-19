Украину атакуют около 70 российских дронов: что еще угрожает

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 19 августа 2025 года во время переговоров в Вашингтоне при участии украинского президента Владимира Зеленского в воздушном пространстве Украины находится около 70 ударных российских дронов.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Большинство БПЛА находятся на Полтавщине и двигаются транзитом на Черкасщину.

Новые группы БПЛА заходят через Шосткинский район Сумщины в направлении Черниговской области.

Взрывы раздались в Донецкой области.

В море находятся носители "Калибров" об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Добавим сюда "миг-31к", которые готовы к боевым вылетам и наземным пусковым ОТРК (искандер-м/к).

"Это Россия так отреагировала на встречу в Белом доме. Вы не понимаете, это РФ так посылает свои мирные инициативы. Короче, ночь будет "веселой". Очень ожидаемо, на самом деле", - утверждает эксперт.

Напомним, что ранее мониторинговые Telegram-каналы сообщают о взлете как минимум двух бортов Ту-95мс с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.