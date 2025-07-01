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- Украина
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Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 1 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Донетчина – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Синельниковский район Днепропетровщины – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожье – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Напомним, что во временно оккупированном Луганске раздались взрывы .