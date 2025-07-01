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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
438
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 1 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Донетчина – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Синельниковский район Днепропетровщины – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Запорожье – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Напомним, что во временно оккупированном Луганске раздались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
438
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