Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 29 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БпЛА продолжают движение – в направлении Донетчины!
БпЛА – в Краматорском/Покровском районах.
Группа БПЛА через Черниговщину – курсом на Гончаровское.
Чтобы на Донетчину!
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».