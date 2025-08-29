Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 29 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БпЛА продолжают движение – в направлении Донетчины!

БпЛА – в Краматорском/Покровском районах.

Группа БПЛА через Черниговщину – курсом на Гончаровское.

Чтобы на Донетчину!

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Реклама

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».