Украина
272
1 мин

Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 29 августа 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БпЛА продолжают движение – в направлении Донетчины!

  • БпЛА – в Краматорском/Покровском районах.

  • Группа БПЛА через Черниговщину – курсом на Гончаровское.

  • Чтобы на Донетчину!

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

