Дата публикации
Категория
Украина
Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 сентября 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

  • БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину с северо-востока;

  • Группы Днепропетровщины (н.п. Соленое) двигаются в направлении Днепра;

  • БпЛА юго-восточнее Кременчуга двигается в западном направлении;

  • Группы БПЛА на западе Харьковщины, курс западный;

  • БПЛА восточнее Харькова, приближаются к городу.

  • БпЛА на Павлограде с юга.

Напомним, 23 сентября правительство Норвегии сообщило о трех случаях нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 2025 года. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал эти инциденты «неприемлемыми» и сказал, что власти относятся к ним очень серьезно.

К слову, накануне в Норвегии задержали 50-летнего иностранца , управлявшего беспилотником вблизи аэропорта Осло. Дрон у мужчины изъяли и его допросит полиция.

