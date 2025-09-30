- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 30 сентября 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину с северо-востока;
Группы Днепропетровщины (н.п. Соленое) двигаются в направлении Днепра;
БпЛА юго-восточнее Кременчуга двигается в западном направлении;
Группы БПЛА на западе Харьковщины, курс западный;
БПЛА восточнее Харькова, приближаются к городу.
БпЛА на Павлограде с юга.
Напомним, 23 сентября правительство Норвегии сообщило о трех случаях нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 2025 года. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал эти инциденты «неприемлемыми» и сказал, что власти относятся к ним очень серьезно.
К слову, накануне в Норвегии задержали 50-летнего иностранца , управлявшего беспилотником вблизи аэропорта Осло. Дрон у мужчины изъяли и его допросит полиция.