Украину атакуют российские беспилотники: названа траектория движения

В ночь на 30 сентября 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину с северо-востока;

Группы Днепропетровщины (н.п. Соленое) двигаются в направлении Днепра;

БпЛА юго-восточнее Кременчуга двигается в западном направлении;

Группы БПЛА на западе Харьковщины, курс западный;

БПЛА восточнее Харькова, приближаются к городу.

БпЛА на Павлограде с юга.

Напомним, 23 сентября правительство Норвегии сообщило о трех случаях нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами 2025 года. Премьер-министр Йонас Гар Стере назвал эти инциденты «неприемлемыми» и сказал, что власти относятся к ним очень серьезно.

К слову, накануне в Норвегии задержали 50-летнего иностранца , управлявшего беспилотником вблизи аэропорта Осло. Дрон у мужчины изъяли и его допросит полиция.