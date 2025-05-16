ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские дроны: названа траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 16 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

1. БпЛА в центральной части Харьковщины и на востоке, курс — западный/юго-западный;

2. БпЛА на севере Донбасса, курс — западный;

3. БпЛА из Курщины заходят в воздушное пространство Сумщины, курс — западный/юго-западный.

"Херсонская, Николаевская области — угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсонской области. Полтавская область — угроза применения врагом ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Тем временем в ГУР показали подводный дрон, уничтожающий российскую технику.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie