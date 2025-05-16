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- Украина
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Украину атакуют российские дроны: названа траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 16 мая 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
1. БпЛА в центральной части Харьковщины и на востоке, курс — западный/юго-западный;
2. БпЛА на севере Донбасса, курс — западный;
3. БпЛА из Курщины заходят в воздушное пространство Сумщины, курс — западный/юго-западный.
"Херсонская, Николаевская области — угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсонской области. Полтавская область — угроза применения врагом ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
Тем временем в ГУР показали подводный дрон, уничтожающий российскую технику.