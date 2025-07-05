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- Украина
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Украину атакуют российские дроны: озвучена траектория движения
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.
В ночь на 5 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:
1. БпЛА в Сумской области, курсом на северо-западное направление.
3. БпЛА в Киевской и Черниговской областях, курсом на запад. Группа БпЛА на юге Киевской области, курсом Винницкой области.
4. БпЛА в Житомирской области, курсом на запад.
5. БпЛА на востоке Хмельнитчины осуществляют хаотическое перемещение в воздушном пространстве.
6. БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.