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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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299
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют российские дроны: озвучена траектория движения

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 5 июля 2025 года появилась информация о движении российских ударных дронов .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях:

1. БпЛА в Сумской области, курсом на северо-западное направление.

3. БпЛА в Киевской и Черниговской областях, курсом на запад. Группа БпЛА на юге Киевской области, курсом Винницкой области.

4. БпЛА в Житомирской области, курсом на запад.

5. БпЛА на востоке Хмельнитчины осуществляют хаотическое перемещение в воздушном пространстве.

6. БпЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

Напомним, по состоянию на утро 4 июля ВСУ уничтожили 1024210 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных.

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